〈焦點股〉泰宗新藥期中分析與市場期望不同 再吞第二根跌停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-27 12:07

泰宗 (4169-TW) 上周四 (23 日) 公布旗下預防反覆性泌尿道感染 (rUTI) 新藥 U101 臨床三期期中分析結果，雖然安全性無虞將依原計畫持續推進，但須完成臨床三期試驗，與市場原先預期可直接申請藥證的結果不同，拖累泰宗今 (27) 日再吞第二根跌停。

泰宗新藥期中分析與市場期望不同，再吞第二根跌停。(圖：shutterstock)

由於市場近期對於泰宗臨床三期看法正向，預期期中分析可以直接達到提前解盲標準，並申請藥證，因此股價表現亮眼，上週三 (22 日) 最高衝上 290 元。

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泰宗於周四停牌並公布臨床三期期中分析結果後，安全性無虞，可以繼續推進試驗，但因須完成臨床三期試驗，與市場期待不符，周五 (24 日) 未能延續漲勢，慘跌停，今天再度跳空跌停鎖住 223 元，排隊委賣單超過 1000 張。

泰宗今天也針對「提前解盲」回應，指出期中分析主要目的在於評估安全性以及是否有重大異常，且期中分析所設定「提前解盲」門檻極高。

泰宗進一步提到，此次獨立數據監察委員會 (IDMC) 建議持續收案，實為臨床試驗按部就班、順利推進的常態正向結果，為一般、臨床三期符合預期的最佳發展，並強調勿將「繼續收案」誤解為試驗未達標。