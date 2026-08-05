〈焦點股〉艾笛森7月業績報喜近8年新高 跳空一字鎖漲停

LED 封裝大廠艾笛森 ( 3591-TW )4 日公布 7 月營收達 2.7 億元，月增 11.41%、年增 28.53%，是自 2018 年 7 月以來新高，今 (5) 日開盤獲得買盤湧入，跳空攻上漲停價 22.45 元，漲停委買張數近 3000 張，谷底反彈越過 20 日均線之上。

受惠車用與照明兩大核心業務需求逐步回穩，加上北美市場成長動能強勁，艾笛森今年車用與照明產品出貨量均有機會較去年成長 1 至 2 成，公司同時積極布局感測元件等新興應用，瞄準掃地機器人與無人機市場，預期可進一步優化產品組合並朝轉虧為盈目標邁進。