〈焦點股〉艾笛森7月業績報喜近8年新高 跳空一字鎖漲停
鉅亨網記者吳承諦 台北
LED 封裝大廠艾笛森 (3591-TW)4 日公布 7 月營收達 2.7 億元，月增 11.41%、年增 28.53%，是自 2018 年 7 月以來新高，今 (5) 日開盤獲得買盤湧入，跳空攻上漲停價 22.45 元，漲停委買張數近 3000 張，谷底反彈越過 20 日均線之上。
受惠車用與照明兩大核心業務需求逐步回穩，加上北美市場成長動能強勁，艾笛森今年車用與照明產品出貨量均有機會較去年成長 1 至 2 成，公司同時積極布局感測元件等新興應用，瞄準掃地機器人與無人機市場，預期可進一步優化產品組合並朝轉虧為盈目標邁進。
針對經營體質調整，艾笛森正減少毛利較低的照明封裝產品出貨，轉向投入高附加價值的系統整合方案，並透過精準接單策略優化平均利潤，持續朝向 LED 專業製造服務大廠目標邁進。
艾笛森去年購置的中壢廠辦已於 6 月底前完成交屋，第三季正進行廠房整改與裝修工程，預定於第四季正式進駐投產。
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