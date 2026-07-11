鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-11 08:10

隨全球車用電子與智慧車燈升級需求回溫，加上產品漲價效應相繼發酵，國內一眾 LED 廠看旺下半年展望。LED 廠受惠於大陸電動車 EV 客戶增加與供應鏈去中化效應，出貨量持續升溫，帶動雷笛克光學、艾笛森第二季營收繳出亮眼成績，並持續看旺下半年發展。

車用需求逐步回溫 台LED廠看旺與下半年展望。(圖：shutterstock)

艾笛森 (3591-TW) 目前營運策略積極瞄準車用與感測元件雙引擎，預期今年整體出貨量與去年相比將有 10% 至 20% 的增長空間。車用產品目前仍是集團營收最主要的支柱，第一季占比高達 48%，受惠於大陸電動車廠為了成本考量開始大量採用內資品牌，為具備技術優勢的艾笛森創造了切入內地供應鏈的良好契機。

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因應車用訂單需求，艾笛森將在台北擴增一條、揚州擴增二條 SMT 生產線。此外，公司在六月下旬已向客戶端發出漲價通知，自七月一日起調漲部分產品價格達 8% 至 10% 以因應原材料價格上漲，可望延續今年第一季轉虧為盈的氣勢。

雷笛克光學 (5230-TW) 近期同樣表現強勁，昨日公告六月合併營收為 1.23 億元，改寫近 18 個月新高。受惠智慧車燈升級需求，第二季車用銷售創下單季歷史新高，年增 21%，營收占比首度突破五成大關，達到 52%，助攻單季合併營收衝上 3.53 億元。

隨車用新案與 Tier 1 客戶備貨需求延續，加上搭配 AI 伺服器精密結構件新產品出貨，雷笛克下半年營運動能無虞。

而 MicroLED 大廠錼創 - KY(6854-TW) 則表示，部分車用 MicroLED 專案原先預期導入特定車型，但因客戶在今年三月底至四月初進行策略調整，導致該案量產時程可能延後至 2027 年或 2028 年。