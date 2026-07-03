鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-03 12:31

LED 廠艾笛森 (3591-TW) 受惠於六月營收繳出亮眼成績單，股價開高走強，最高來到 28.9 元逼近漲停，創下波段新高，挑戰前波高點 29.9 元。公司因中系車客戶廠增加以及車用市場需求非常暢旺，加上原物料上漲帶動的漲價效應，促使單月與第二季營收同步大幅升溫。

〈焦點股〉艾笛森6月業績報喜 股價逼近漲停挑戰前高。(圖：shutterstock)

艾笛森 6 月營收 2.4 億元，月增 12.1％、年增 34.8％，創 2019 年 2 月以來新高；累計第二季營收 6.9 億元，季增 18.7％、年增 12.4％，也創下 2018 年第二季以來新高；累計上半年營收 12.7 億元，年增 7.2%。

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艾迪森表示，自車用產品出貨大幅超越以往，台北、中國皆交出亮眼成績，也讓車用營收佔比首度突破五成大關。雖然照明產品面臨市場競爭，但在終端市場需求支撐下仍貢獻約四成多營收，公司對第三季的出貨量看法維持樂觀，預期年增率與季增率均有機會挑戰雙位數成長。

此外，艾笛森近年積極布局的感測元件領域目前營收比重約佔 5%，鎖定掃地機器人與無人機等新興應用，並已陸續進入認證與交貨階段，未來比重可望提升至 8% 至 10%。