鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-05 11:04

8 月台股 ETF 除息秀即將登場，根據 CMoney 及各投信官網最新資料顯示，共有 30 檔將在 8 月除息，總受益人數高達 394 萬 7764 人，其中在 8 月 18 日除息檔數最多高達 20 檔。若從預估年化配息率來比較，總計 14 檔超過 10%，普遍由半導體、高股息型包辦，其中，中信關鍵半導體 (00891-TW)、中信小資高價 30(00894-TW)、國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 3 檔皆逾 18%，居前三名。

8月30檔台股ETF除息秀上菜 這3檔年化配息率衝破18%。(鉅亨網資料照)

進一步觀察，FT 臺灣永續高息 (00961-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW) 2 檔月配的高股息主題台股 ETF，分別以 17%、16% 位居第四、五名，群益台 ESG 低碳 50(00923-TW) 年化配息率 15% 居第六。

‌



14 檔當中，有 4 檔主動式台股 ETF 年化配息率逾 1 成，分別為主動群益台灣強棒 (00982A-TW)、主動野村臺灣優選 (00980A-TW)、主動摩根台灣鑫收 (00401A-TW)、主動國泰動能高息 (00400A-TW)。市場法人表示，配息率與股價表現都不錯的，將是最有希望可以息利雙收的台股 ETF，投資人可多留意相關投資契機。

ETF 理財達人表示，8 月除息的台股 ETF 中，以 00891 預估年化配息率最高，值得一提的是主動式的 00982A 第五次配息，預估每股配發金額 0.64 元，預估年化配息率近 12.52%，寫下季配型主動式台股 ETF 新高紀錄，過去四季配息後的填息表現來看，次次填息外，平均經歷天數僅 12 天，配息力與填息力俱佳。

此外，市值型的 00923 已連續 7 次配息，自去年起便保有配息步步高的趨勢，今年更兩度調高配息金額，最新一次每股配息 3.05 元，相較前次成長 78%，預估年化配息率逾 15%，配息水準堪比高股息 ETF，且次次填息的紀錄，讓投資人實現價差、股息雙頭賺的期望，相當適合期待參與台股多頭行情、也想享受較高殖利率的投資人。

主動群益台灣強棒 ETF(00982A-TW) 經理人陳沅易表示，台股近期劇烈震盪，但融資去槓桿籌碼出清完成，加上 AI 財報獲利兌現驗證，CSP 至半導體大廠 CAPEX 全鏈上修，後市來看，在台灣經濟成長動能保持穩健下，對台股後市不看淡。預期在市場秩序逐漸恢復後，仍能重拾過去成長動能，可逢低分批佈局中長線趨勢標的。

群益台 ESG 低碳 50 ETF(00923-TW) 經理人邱郁茹表示，台股明年的企業獲利成長達 30%，高於美國、日本等股市，加上全球 AI 應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在 IT 及 AI 應用仍極具競爭優勢。而龍頭股具體質強勁、獲利前景明朗、長期報酬率優於中小型股等優勢，面對近期股市震盪，投資者可優先佈局聚焦龍頭股的市值型台股 ETF。