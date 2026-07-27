鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-27 19:38

費城半導體指數上周五重挫，衝擊台股今 (27) 日表現，盤中一度下殺逾 600 點，但隨後跌勢逐步收斂、一度翻紅，終場僅小跌 20.65 點，收在 43,634.19 點，成交量僅 7186.45 億元，不過，ETF 成交量仍維持高檔水準，不少投資人選擇趁勢加碼，根據 CMoney 統計，截至 7 月 27 日，成交量超過 10 萬張的原型 ETF 共有六檔，分別為主動統一升級 50(00403A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動中信台灣收益 (00406A-TW)、凱基台灣 TOP50(009816-TW)、主動復華未來 50(00991A-TW) 及元大台灣 50(0050-TW)，其中，00406A 僅掛牌 1 個半月，交投不輸各檔人氣 ETF。

法人表示，美國科技股財報即將密集公布、聯準會 (Fed) 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 利率決策會議在即，加上美伊衝突升溫，使市場觀望氣氛濃厚。不過，台灣 AI 供應鏈財報表現依舊亮眼，整體基本面並未出現惡化跡象，近期修正主要反映短線市場情緒，建議投資人可把握回檔機會逢低布局。

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台灣加權指數近一周下跌約 1.4%，但 7 月 27 日成交量排名前十大的 ETF 皆展現相對抗跌表現，顯示市場資金並未明顯撤出，反而持續透過 ETF 逢低布局。投資專家表示，主動中信台灣收益 ETF 自 6 月掛牌以來備受市場關注，本月更將迎來首次配息，換算年化配息率約 16%。在主動式 ETF 產品中，如此高水準的配息表現相當少見，也使其成為近期市場焦點，成交量一舉躍居市場第三名。顯示在市場波動加劇、投資人追求穩定現金流的環境下，兼具收益與成長潛力的高配息主動式 ETF，依然深受投資人青睞。

主動中信台灣收益 ETF 經理人張書廷表示，從基本面觀察，AI 伺服器、先進製程、CoWoS 先進封裝及高速運算 (HPC) 等需求仍持續成長，企業獲利展望也未出現明顯下修跡象。在市場資金仍相對充沛、外資持續關注 AI 產業鏈的情況下，台股中長期多頭格局並未改變。

張書廷指出，隨著財報季展開及科技大廠陸續釋出最新展望，若企業獲利表現優於市場預期，將有助於提振投資人信心。建議投資人可把握市場震盪拉回之際，逢低布局具備成長題材與獲利能見度較高的 AI 供應鏈及績優權值股。

法人也表示，微軟、Meta 及亞馬遜等全球大型雲端服務業者即將公布最新財報，市場焦點除了獲利表現外，也高度關注 AI 投資進展、現金流狀況及未來資本支出規劃。此外，台灣電子產業的重要指標企業，包括聯發科、台達電、聯電、欣興及國巨等，也將於本周陸續召開法說會並公布財報，針對 AI 需求與產業展望提出最新看法，其釋出的訊息將直接牽動市場對台股高本益比評價是否具備支撐力道。

7/27 ETF 成交量前十名與近一周漲跌幅

代號 ETF 名稱 7/27 收盤價 7/27 成交量 (張) 近一周 00403A 主動統一升級 50 9.62 209,575 -1.3% 00981A 主動統一台股增長 27.53 159,263 -0.7% 00406A 主動中信台灣收益 9.13 123,913 -0.4% 009816 凱基台灣 TOP50 14.68 105,039 -0.5% 00991A 主動復華未來 50 16.48 101,149 -1.4% 0050 元大台灣 50 101.45 100,752 -1.0% 00405A 主動富邦台灣龍耀 7.93 56,601 -0.9% 0056 元大高股息 50 55,461 0.9% 00988A 主動統一全球創新 16.92 47,639 -1.6% 00407A 主動凱基台灣 8.92 43,510 0.1%

資料來源：CMoney，統計至 2026/7/27。