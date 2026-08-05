鉅亨網新聞中心 2026-08-05 12:00

人工智慧（AI）浪潮推動全球科技巨頭投入龐大資本支出，過去兩年市場焦點主要集中於資料中心、晶片、伺服器與能源等基礎建設領域。然而，隨著 AI 基礎設施逐步完善，市場關注焦點正開始從「誰能提供算力」轉向「誰能透過 AI 創造實際收入」。

高盛認為，AI 投資主線正迎來重要切換，市場將逐漸從基建階段邁向應用變現階段。過去依靠雲端服務商持續擴大資本支出所帶動的成長模式，未來將更重視企業採用、商業模式與獲利能力。

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市場對 AI 基礎建設公司的評價邏輯也正在改變。過去投資人更關注企業是否能受惠於雲端巨頭加碼資本支出，但在新的階段，收入、利潤與現金流能否相互驗證，將成為市場評估企業價值的重要標準。

AI 需求從實驗室走向企業端

AI 商業化進程正在加速。過去市場曾擔憂，雲端服務商投入大量資金支持 AI 模型公司，形成「左手倒右手」的循環融資模式，質疑 AI 基礎建設支出的真實需求。

不過，近期企業端需求開始浮現，AI 應用正逐步從少數 AI 實驗室擴散至傳統產業。資料顯示，微軟商業剩餘履約義務的成長主要來自非實驗室客戶，顯示企業對 AI 服務的採用正在擴大。

這意味著 AI 產業鏈的價值分配正在改變。市場不再只是追逐提供算力的企業，而是尋找能將 AI 技術導入企業流程、提高生產效率並形成收入模式的公司。

微軟掌握 AI 變現優勢

在 AI 應用變現階段，微軟 (MSFT-US) 被視為最具優勢的受益者之一。市場分析指出，微軟與 AWS 目前是較能證明 AI 商業模式的企業，其中微軟擁有 Copilot 與 Foundry 等多層收入出口。

微軟的 AI 布局形成多層次收入模式。Azure 提供基礎雲端算力與 GPU 租賃服務，Foundry 平台提供模型調用、微調與部署能力，而 Copilot 則直接嵌入 Office 365 與 GitHub 等企業應用場景，透過付費席位模式創造收入。

這種從基礎設施到平台，再到終端應用的完整布局，使微軟不僅能受惠於 AI 資本支出，也有機會進一步捕捉企業導入 AI 後帶來的商業價值。

市場開始尋找 AI 獲利答案

隨著 AI 產業進入下一階段，投資人評估標準將逐步從「投入多少資金」轉向「能創造多少回報」。過去兩年，雲端服務商持續提高資本支出，帶動 AI 供應鏈享受成長紅利，但未來市場將更重視企業是否能將投資轉化為實際營收與獲利。