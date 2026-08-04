鉅亨研報 2026-08-04 14:31

一、處置股新制正式上路，市場交易規則迎來 30 年最大調整

近期台股震盪加劇，處置股制度再度成為市場焦點。證交所宣布，實施逾 30 年的處置股制度將自 8 月 10 日起全面調整，包含處置期間縮短、撮合頻率加快，以及高價股認定標準放寬，希望改善過去因流動性不足而引發的交易問題。隨著處置股新制上路，投資人最關心的莫過於哪些股票將率先受惠，以及未來交易環境是否因此改變。

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二、三大修法重點一次看，高價股與處置股都有新變化

此次處置股新制最大亮點，包括一般處置天數由 10 個營業日縮短至 5 日、撮合頻率統一提升至約 2 分鐘一次，同時調整千金股列入注意股的價差門檻，市場更稱為「台積電條款」。此外，新制也建立每半年定期檢討機制，讓制度更貼近市場現況。隨著新舊制銜接，不少原本仍在處置期間的個股也將提前解除限制，但仍有少數個股持續受到市場高度關注。

三、南電、旭然仍在名單！新制上路後還有哪些觀察重點？

截至目前，多數 7 月遭列入處置股的個股已提前解除限制，真正跨越新制實施日的個股僅剩少數。其中南電、旭然仍將適用新規範，市場也持續觀察處置解除後是否帶動成交量回升，以及 AI 族群、高價股後續資金是否重新回流。除了三大修法重點之外，新制度對台股交易生態究竟還會帶來哪些影響，背後仍有不少值得留意的關鍵。