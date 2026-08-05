〈焦點股〉研華法說前股價暖身 飆漲停創新高價
鉅亨網記者彭昱文 台北
工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (5) 日下午將召開法說，在第二季獲利創高、下半年展望可望延續正向、營運展望樂觀下，法說會前股價先行暖身，早盤股價直衝漲停 633 元，再創歷史新高價。
研華第二季營收 261.26 億元，季增 28.16%、年增 46.48%，稅後純益 45.18 億元，季增 35.50%、年增 127.15%、每股純益 5.2 元，創歷史新高；上半年營收 465.12 億元，年增 32.18%，稅後純益 78.52 億元，年增 66.25%、每股純益 9.05 元，同樣也是歷史同期新高。
研華說明，第二季整體接單 / 出貨比值（B/B Ratio）為 1.44，維持暢旺水位，若以三大市場 BB Ratio 來看，北美 1.92、歐洲 1.25 及中國 1.21，顯示主要市場終端需求動能持續穩健。
另一方面，研華看好，具備感知、推理與行動能力的 Physical AI 將愈發成熟與商業化，下半年 Edge AI 相關需求可望維持成長動能，持續透過 WISE-Edge Developer Architecture（WEDA），整合代理型 AI 工具與 Edge AI 平台，強化全球生態系合作，加速 Edge AI 應用普及，為長期營運成長注入動能。
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