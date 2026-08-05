鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-08-05 10:01

據日本《每日新聞》4 日（周二）報導，美國白宮在社交媒體上宣傳有關打擊伊朗、應對非法移民等政策時，多次未經許可使用《寶可夢》、《火影忍者》、《遊戲王》、《龍珠》等日本動漫素材，日本外務省已分別於今年 4 月和 6 月向美國駐日大使館提出交涉。

日方表示，即便是政府機關，使用知識產權作品也必須事先獲創作者許可，相關行為可能侵犯著作權，損害作品形象。

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美方稱會把日方意見上報政府，但截至 7 月底，相關帖文仍然沒有刪除。

早在 2025 年 9 月，美國國土安全部就發布了一段打擊非法移民的影片，裡面不僅直接使用《寶可夢》的畫面，還套用「全部抓住」的標語，把非法移民的面部照片做成類似《寶可夢》卡牌的樣子。

今年 3 月，美方對伊朗採取軍事行動後，白宮賬號又把軍事行動畫面和《遊戲王》等素材剪在一起，並配文「美式正義」。《遊戲王》官方隨後發文澄清從未授權相關內容。

川普又在 6 月發布一段 AI 生成影片，出現了他化身《火影忍者》主角的畫面，日本政府因此再次向美方交涉。