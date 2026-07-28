鉅亨網新聞中心 2026-07-28 15:40

全球光通訊收發模組龍頭中際旭創 (03308-HK)(300308-CN) 公告，發售價已釐定為每股 H 股 980 港元，此定價略低於招股價上限 1,010 港元，相較於其 A 股 7 月 27 日收盤價 (1,076.94 元人民幣) 約有 21% 的折讓。

該股預計於 7 月 30 日 (周四) 正式在聯交所主板掛牌交易，每手交易單位為 50 股。

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集資規模創紀錄

中際旭創此次全球發售 5,450 萬股 H 股，基礎募資額約為 534.10 億港元。若悉數行使超額配股權，募資規模最高可達 614.22 億港元，這將成為繼 2019 年阿里巴巴在港上市後，近 7 年來香港市場最大規模的 IPO 項目。

由於市場認購意向異常熱烈，知情人士透露，機構投資者認購已足以覆蓋全部發行規模，公司因此提前一日於上周五停止接受機構訂單。

基石投資者陣容豪華

作為輝達 (NVDA-US)、Alphabet(GOOGL-US) 及 Meta(META-US) 等科技巨頭的核心供應商，中際旭創在 400G 至 1.6T 高速光模組技術上處於領先地位。公司自 2021 年起已連續五年位居全球光互連解決方案收入規模第一，2025 年市佔率達 21.2%。

受惠於 AI 算力爆發，公司 2025 年全年獲利達 115.8 億元人民幣，年增 1.16 倍；2026 年首季獲利更年增 2.74 倍，達 63.17 億元人民幣。

此次 IPO 吸引了 33 名基石投資者，合計認購約 270.41 億港元，成員包括淡馬錫、貝萊德、阿布扎比投資局、阿里巴巴及騰訊等知名機構。

未來發展與衍生工具同步上市

中際旭創計畫將募資所得用於研發投入、擴大產能、併購投資及補充營運資金。此外，港交所將於上市首日同步推出中際旭創的股票期權，以滿足機構投資者的風險管理與對沖需求。