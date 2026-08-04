鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-08-04 18:28

電腦週邊廠達方 (8163-TW) 今 (4) 日召開法說會並同步公布第二季財報，達方第二季賺 8624 萬元，呈季年雙增，每股純益 0.31 元；達方財務長林豐正表示，歐洲綠能通路業務強勁復甦帶動下，帶動第二季走強，不過由於原物料成本上漲，導致動元件 MLCC 與綠能代工業務受影響，毛利率因此下滑。

達方第二季營收 75.2 億元，季增 24.8 %，年增 8.9 %；毛利率 16.6 %，季減 1.4 個百分點，年增 0.5 個百分點；營業利益 1.5 億元，季增 87.9 %，年增 17.1 %；營益率 2.0 %，季增 0.7 個百分點，年增 0.2 個百分點。稅後純益 8624 萬元，季增 51.6 %，年增 41.0 %，每股純益 0.31 元。

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達方上半年累計營收 135.4 億元，年增 9.3 %；毛利率 17.2 %，年增 0.3 個百分點；營業利益 2.3 億元，年增 42.8 %；營益率 1.7 %，年增 0.4 個百分點；稅後純益 1.4 億元，年增 19.0 %，每股純益 0.51 元。

關於第二季財務數字，林豐正說明，受惠於電動輔助自行車 E-bike 產品需求拉升，第二季綠能產品營收佔比一舉提升至 45%，超越 IT 周邊產品的 43%，成為公司最主要的營收來源。整合元件產品營收則穩健成長，單季與上半年皆呈現超過 10% 的營收增幅，佔第二季整體營收比重約 12%。

林豐正指出，第二季單季毛利率微幅下滑至 16.6%，財務長林峰正說明，主因被動元件 MLCC 與綠能代工業務受到鋁及銀等貴金屬材料成本上漲影響。此外，綠能通路中部分高營收佔比產品組合改變，亦對毛利率造成些微影響，惟整體毛利率仍控制在合理範圍。