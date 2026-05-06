鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-06 16:27

電腦周邊廠達方 (8163-TW) 今 (6) 日召開法人說明會並公布第一季財報，財務長表林豐正表示，在產品組合優化與全球工廠產能精實策略帶動下，單季毛利率回升至 18% 的正常成長軌道，且能事業中的代工業務庫存正持續有效去化，帶動營運漸入佳境。

達方第一季營收 60.3 億元，季減 2.6 %，年增 9.9 %；毛利率 18.0 %，季增 2.3 個百分點，年增 0.2 個百分點；營業利益 0.79 億元，季增 172.4 %，年增 146.9 %；營益率 1.3 %，季增 0.8 個百分點，年增 0.7 個百分點。稅後純益 0.57 億元，季增 338.5 %，年減 3.4 %，每股純益 0.20 元。

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林豐正指出第一季合併營收為 60.25 億元，因受農曆春節工作天數較少影響，較上一季微幅下滑 2.6%，並較去年同期減少 9.9%，雖然營收規模受到季節因素波動，但單季營業毛利達 10.84 億元。獲利回升主因來自於東南亞、越南及台灣等各廠區產能調降與成本控制得宜，有效抵銷市場環境壓力。

達方的 IT 周邊元件在第一季仍展現成長韌性，較去年同期維持正成長表現。綠能產品在通路端的需求也相當強勁，錄得雙位數的成長動能；與此同時，綠能事業中的代工業務庫存正持續有效去化，整體存貨水位與比例維持在相當健康的狀態，有利於營運資金周轉。

針對產能投資，達方預計，全年資本支出將落在 10 億元至 11 億元之間。資金將重點投入越南廠區的設備擴充與廠房增建，以強化東南亞生產基地的競爭力。