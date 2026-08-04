鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-04 20:44

金管會今 (4) 日宣布，為落實洗錢防制與打擊資恐，並與國際標準接軌，將預告修正相關辦法。自今 (2026) 年 10 月起，國內虛擬資產服務提供者 (VASP) 在進行虛擬資產移轉時，必須執行「轉帳規則 (Travel Rule)」。若單筆移轉金額達新台幣 3 萬元以上，轉出方業者除傳遞基本交易資料外，還須額外提供客戶的出生日期與住所，以利接收方核對身份與降低犯罪風險。跨境移轉預計 2027 年底前實施。

金管會：國內VASP轉帳3萬元以上須提供生日、住所 10月起上路。（鉅亨網資料照）

證期局副局長黃仲豪指出，現行國內 8 家完成洗錢防制聲明或合規的 VASP 業者雖已進行各類虛擬資產移轉，但過去並未具備法定義務要求傳輸與保存特定客戶資料。本次修訂主要參照防制洗錢金融行動工作組織 (FATF) 建議的 1000 美元 (歐洲為 1000 歐元) 門檻，折合新台幣約為 3 萬元。

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黃仲豪說明，開戶時的 KYC(認識客戶) 驗證與交易過程中的移轉確認是完全不同的概念，如同銀行開戶需確認身份，後續匯款仍要確認是否為本人及款項流向；在虛擬資產跨機構或跨境移轉時，接收方同樣需要知道前端轉出者的身份。

針對新規定，黃仲豪表示，VASP 不論移轉價值多寡，均應實施 Travel Rule，不過，移轉價值逾新台幣 3 萬元時，應依轉出人及接收人之身分屬自然人或法人，分別取得額外資訊 (如：轉出人為自然人者，應額外取得其出生日期及住所地地址；如為法人者，則應額外取得其官方辨識編號及設立登記地地址)，以強化交易可追溯性及洗錢防制監理措施。

VASP 於擔任虛擬資產移轉之接收方，且移轉價值逾新台幣 3 萬元時，應就轉出方所提供的接收人資訊，與其所持有的客戶資訊進行核對，以強化資訊正確性及風險控管機制。

不過，金管會採取分階段推動，今年 10 月起優先實施「國內 VASP 對國內 VASP」的移轉；至於「跨境移轉 (境外交易所對接)」則考量到各國法制進度與技術規格銜接難度，預計延長至 2027 年年底前實施。

外界關切業者是否會因系統對接或合規負擔增加作業成本，金管會表示，先前已與公會及業者進行充分溝通，目前國內業者已針對傳輸規格與系統 API 介面達成共識，技術面問題已克服，在執行上沒有問題。