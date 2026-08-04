〈達方法說〉MLCC緊缺加上AI電源業務助攻 樂觀看下半年營運

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-08-04 18:32

電腦週邊廠達方 (8163-TW) 今 (4) 日舉辦法說會，總經理蔡曜坤表示，受惠於 MLCC 被動元件市場緊缺以及 AI 新局熱潮加持，公司樂觀看待下半年營運，雖然下半年仍需緊盯缺料、缺電及原物料漲價等產業變數，但在各事業群策略發酵下，整體營運動能依然符合預期。

MLCC緊缺加上AI電源業務助攻 達方樂觀看下半年營運。(圖：shutterstock)

在被動元件 MLCC 方面，總經理蔡曜坤分析，由於日韓大廠將產能轉向 AI 伺服器領域，導致高壓與高容等高階特規品出現供需失衡，帶動交期拉長與價格調漲。達方目前產能利用率相當高，去年訂購的新設備於 8 月與 9 月陸續投入增產，將可及時挹注下半年產能。

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綠能事業則積極推動庫存去化與轉型，總經理蔡曜坤預計整車與原物料庫存將在今年底告一段落，明年營運可望回歸健康輕盈的狀態。針對 1,000 美元以下低價 E-bike 市場競爭加劇，公司將調整策略轉向高價產品，並拓展至工業用、機器人與無人機等非自行車領域。

為拓展 AI 資料中心龐大商機，總經理蔡曜坤說明，達方併購的海昌電子與佺璟兩家公司，將電源與散熱技術搭配既有電池能力，打造三大關鍵組件。公司規劃先從邊緣端與初級客戶切入，為 AIOT 事業群長出全新的成長支柱。

針對市場關注的備援電池系統 BBU，總經理蔡曜坤指出，由於 AI 數據中心電壓提升至 800V 以上，對電池安規與可信度要求極高。達方預計在 1 至 2 年內先提升工業用與機器人等大尺寸行動電池占比，長期則以進入伺服器 BBU 大電池市場為終極目標。