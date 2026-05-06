鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-06 16:28

達方 (8163-TW) 今日召開法人說明會，總經理蔡耀坤正式定調第一季為全年營運谷底。隨著 AI PC 換機潮湧現與 AI 伺服器對高壓特規 MLCC 的強勁需求，公司預期營運將逐季回升，下半年成長動能將明顯優於上半年。

蔡耀坤指出，第一季可視為全年的營運動能低點。隨著產業庫存去化進入尾聲，預期第二季營收與獲利將優於首季，下半年表現則會進一步超越上半年，且在產品組合優化與高毛利產品帶動下，未來毛利率將維持在 18% 以上的標準水平，隨著營收趨勢成長，獲利空間甚至有機會隨市況進一步向上攀升。

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在 IT 周邊產品方面，達方樂觀看待換機潮帶來的成長動能。受到微軟 Windows 11 Copilot 應用引發的 AI PC 熱潮帶動，加上疫情後三至四年的商用機種更換週期已到，目前已觀察到商用訂單回升趨勢。

此外單價與毛利表現較佳的背光鍵盤，目前已逐漸從高階機種擴散至中階與入門機種並成為市場標配。這項產品規格的提升將對公司整體的營收貢獻與毛利空間產生積極且正面的幫助。

元件產品方面，則顯著受惠於 AI 伺服器市場的火熱需求。由於 AI 伺服器具有高功耗特性，帶動了大量高容與高壓 MLCC 的需求，達方憑藉在特殊規格領域的長期投入已成功切入該市場。

除了 AI 伺服器，達方的元件業務也已延伸至車用領域與充電樁等高階應用。目前 MLCC 市場價格趨於穩定，不再面臨過往的殺價競爭，讓公司對該部門的獲利展望抱持樂觀態度。

綠能事業部分，目前通路端的需求已呈現增長且公司掌握度高。雖然品牌客戶在代工端仍處於消化庫存階段導致下單速度較為緩慢，但代工端的整體庫存正持續有效去化。

蔡耀坤預期，綠能代工業務仍需兩至三個季度進行調整，可望在今年底或明年初恢復正常的拉貨力道。公司強調並非僅止於整車代工，已長期佈局馬達、電池與車架等關鍵零組件。