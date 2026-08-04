鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-08-04 18:30

熙特爾赴東京辦能源技術交流會 台日產學重磅專家齊聚。(圖：熙特爾提供)

熙特爾也在此次會中分享取得日本 JCSTAR 資安雙認證的經驗，並憑藉自主研發與在地製造等實績，推動臺日合作的技術實力。

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AI 資料中心引爆儲能新需求 資安認證成「決勝門檻」

本次座談會邀請到東京電力公司前副社長岡本浩出席，岡本浩長期參與日本電力系統規劃、技術發現及智慧電網建設，此次應邀與會為臺日交流增添指標意義。

岡本浩指出，隨著日本 AI 資料中心迅速增加，大型儲能系統不僅能因應劇烈的用電負載波動、提升供電穩定性，更可與區域再生能源深度整合。當電網出現壅塞時先行儲電，並於用電高峰適時釋放，有助降低電網擴建所需的龐大基礎設施投資。

伴隨大型儲能、資料中心及分散式能源加速整合，資安也隨之成為智慧電網的核心課題。早稻田大學教授石井英雄在會中提出，一旦系統遭到駭客入侵大量設備，可能同時受到操控，嚴重時甚至引發大規模停電。因此，網路安全與國際標準，是確保 VPP 穩定運作及維護電網韌性的基本條件。

日本能源專家村谷敬進一步表示，JC-STAR 認證正成為日本儲能市場關鍵的入場券，不僅直接影響設備能否取得政府補助、專案融資與併網資格，更攸關能否進入資料中心等高度重視資安的應用場域。村谷敬：「率先取得 JC-STAR 認證的企業，絕對能建立壓倒性的優勢地位。」

軟硬整合對接日本高標準 熙特爾開啟「大航海時代」

呼應日本市場對資安防護與智慧調度的嚴格要求，熙特爾自主研發的 GridLink EMS 能源管陳系統，已於今年順利取得日本 JC-STAR 認證，成為進軍日本市場的核心技術基石。熙特爾子公司辰熙精密副總經理張傑成也在會中分享，熙特爾已建立完整生產追溯制度，並結合 BMS 自主設計能力與臺中港物流優勢，全方位回應日本市場的高規格要求。

負責日本市場布局的熙特爾子公司和熙新能源合同會社本部長松島可奈恵，則詳細說明熙特爾進入日本市場的發現策略，並主持「台日智慧電網未來論壇—Utility 3.0」，串聯台日產學專家及產業資源，推動雙方從技術交流，邁向具體的市場合作。

本次座談也特邀國立中央大學通訊工程學系教授胡誌麟赴日，代表台灣學界分享智慧能源發現觀點。胡誌麟會後受訪表示，日本在能源技術、產業標準及制度發現方面的成熟經驗，值得台灣借鏡；台灣則在儲能設備製造、數位科技、系統整合與彈性生產方面具備優勢。若能結合日本在地需求與市場經驗，台灣業者有望進一步切入日本儲能及智慧電網供應鏈。

熙特爾新能源總經理陳伯勳此次率領團隊前往東京，揮軍海外再下一城。今年熙特爾正式進入「大航海時代」，上半年不僅成功插旗北美市場取得訂單，更成為台灣首家取得日本 JC-STAR 雙認證的儲能品牌，立下關鍵里程碑。

陳伯勳於開幕致詞時表示，此次在東京舉辦座談會，除了分享熙特爾的實務經驗，更希望深入了解日本在地需求，將台灣經市場驗證的技術和實績，與日本在地資源相結合，促成更多具體的台日合作。也期待台日能源產業持續深化交流，攜手共創能源新未來。

營運表現上，熙特爾 2026 年上半年再度刷新集團歷史紀錄，累計合併營衝 上 72.74 億元，相較去年同期的 4.52 億元，年增 1,508%，營收規模一舉放大 16 倍，現現大型儲能案場工程持續推進與電池模組出貨的強勁爆發力。