鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-08-04 17:37

世界先進 (5347-TW) 今 (4) 日召開法說會，並公布第二季財報，單季淨利提升至 29.75 億元，創下 15 季來新高，每股盈餘達 1.56 元，展望第三季，公司看好，第三季量價俱增，整體產能利用率將提升至 9 成，且第四季有機會更好，並預期今年 AI 相關營收將翻倍成長。

展望第三季，世界先進預估，本季出貨量約季增 1% 至 3%，產品平均售價季增 2% 至 4%，若基於新台幣兌美元平均匯率 32 的假設，毛利率將介於 32.5% 至 34.5%。

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財務長黃惠蘭指出，第三季客戶對整體電源管理產品的晶圓需求持續成長，但公司現階段仍面臨部分機台及產能瓶頸，因此預估晶圓出貨量僅季增 1% 至 3%，平均售價則在產品組合改善帶動下，預估季增 2% 至 4%。

訂單能見度方面，董事長方略表示，受惠 AI 伺服器、電源管理產品及季節性需求持續成長，目前訂單能見度維持約 4 個月，預估第三季產能利用率將由第二季進一步提升至 90%，第四季則有機會再高於 90%。

總經理尉濟時說，目前客戶需求相當強勁，第三季出貨成長幅度受限，主要並非需求不足，而是公司現有產能無法完全滿足客戶需求。公司正積極尋找各式可用設備，並透過產線去瓶頸及設備升級增加供應能力。

世界先進現有晶圓五廠及新加坡 8 吋廠區仍有部分閒置空間，短期內主要缺口為生產設備，市場上大致仍可找到合適設備，正積極與供應商協調交期，以趕上客戶需求成長速度。

除新增設備外，世界先進也將部分粗線寬製程產能升級為細線寬製程，以滿足客戶對高階電源管理及 AI 相關產品的需求，並持續優化產品組合。

從製程結構來看，隨著 AI 伺服器電源管理產品需求顯著成長，0.18 微米及更先進製程的營收比重將持續提升；以產品平台來看，電源管理產品占整體營收比重也將進一步增加。

世界先進 AI 相關產品占公司上半年營收比重約個位數，但下半年已提高至雙位數，帶動全年 AI 營收占比達雙位數，相關營收較去年幾乎翻倍成長。

展望 2027 年，公司預期 AI 相關營收貢獻還會有更顯著的增長。以 AI 伺服器周邊電源產品來看，分離式元件未來一至兩年仍將以 8 吋晶圓為主，公司現有 8 吋製程技術已可支援高階效能需求。

至於非 AI 市場，世界先進表示，工業應用需求已開始回升，車用需求目前大致持平，後續可望逐步回溫；手機、筆電與傳統伺服器雖然終端成長幅度有限，但單機半導體含量持續增加，也帶動整體晶圓需求向上。

世界先進第二季營收 142.45 億元，季增 13.7%，年增 21.8%，毛利率 32.3%，季增 3 個百分點，年增 4.3 個百分點，營益率 20.4%，季增 3.7 個百分點，年增 4.2 個百分點，歸屬母公司業主淨利 29.75 億元，季增 32.4%，年增 45.6%，每股盈餘 1.56 元。