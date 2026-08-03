鉅亨網記者張欽發 台北
專業絕緣材料廠鉅橡 (8074-TW) 今 (3) 日公布最新財報獲利資訊，2026 年第二季稅後純益 3539 萬元，季減 16.66%，年增 3.25 倍，每股純益 0.43 元，2026 年上半年稅後純益 7786 萬元，每股純益爲 0.96 元；鉅橡目前整體訂單需求維持高檔，產能稼動亦維持高水準，接單狀況接近滿載。
鉅橡 2026 年第二季營收 4.2 億元，毛利率 27.1%，季增 0.82 百分點，年增 6.71 個百分點，2026 年第二季稅後純益 3539 萬元，季減 16.66%，年增 3.25 倍，每股純益 0.43 元。
鉅橡 2026 年 1-6 月營收 7.84 億元，毛利率 26.72%，年增 5.7 個百分點，上半年稅後純益 7786 萬元，每股純益爲 0.96 元。
鉅橡在 2026 年第二季營運延續成長動能，受惠 ABF 載板墊板與 CCL 相關包裝材料出貨同步增加，其中 CCL 產業成長之需求尤為強勁，推升單季營收規模提升，第二季合併營收新台幣 4.2 億元，較去年同期成長 24.2％。並且隨著高階墊板出貨比重提升及產品組合持續優化，第二季毛利率達 27％，較去年同期明顯上升 7 個百分點，並帶動營業利益與稅後淨利同步成長。第二季因現金增資認列一次性費用，影響當季獲利表現，第二季每股純益 0.43 元，本業獲利能力持續提升，整體營運仍維持穩健成長態勢。
隨著 AI 伺服器、高效能運算等應用持續成長，PCB 產業需求維持高檔，並逐步由終端 PCB 向上游材料端延伸，帶動高階材料需求同步升溫。受惠高階墊板及 CCL 相關材料接單與出貨動能穩健，鉅橡上半年累計合併營收 7.84 億元、營業利益 9,029 萬元及稅後淨利 7,786 萬元，分別較去年同期成長 22％、65％及 182％，上半年每股稅純益達 0.96 元。
鉅橡進一步指出，目前整體訂單需求維持高檔，產能稼動亦維持高水準，接單狀況接近滿載。為因應客戶拉貨需求，公司持續透過生產調度與產能配置提升供貨效率，預期第三季人力逐步補足後，可望加開產能，有助於擴大出貨規模並承接後續市場需求。
展望後市，鉅橡表示，PCB 產業進入傳統旺季，客戶拉貨動能可望持續升溫，公司將以擴大出貨規模及提升高階材料占比作為下半年營運成長主軸。隨著新增產能陸續開出，加上產品組合持續優化，規模經濟效益可望逐步顯現，將能進一步挹注營收與獲利成長，公司審慎樂觀看待下半年營運表現。
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