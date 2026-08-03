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鉅橡在 2026 年第二季營運延續成長動能，受惠 ABF 載板墊板與 CCL 相關包裝材料出貨同步增加，其中 CCL 產業成長之需求尤為強勁，推升單季營收規模提升，第二季合併營收新台幣 4.2 億元，較去年同期成長 24.2％。並且隨著高階墊板出貨比重提升及產品組合持續優化，第二季毛利率達 27％，較去年同期明顯上升 7 個百分點，並帶動營業利益與稅後淨利同步成長。第二季因現金增資認列一次性費用，影響當季獲利表現，第二季每股純益 0.43 元，本業獲利能力持續提升，整體營運仍維持穩健成長態勢。