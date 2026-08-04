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進泰電子Q2轉盈EPS爲0.19 元 下半年營運拚成長

鉅亨網記者張欽發 台北

音訊產品供應商進泰電子 (3465-TW) 已發行現增股自市場籌資 2.1 億元，進泰電子並於 (4) 日公布最新獲利資訊，2026 年第二季稅後純益 656 萬元，較上季及去年同期轉盈，每股純益 0.19 元，上半年稅後虧損 2588 萬元，每股虧損 0.73 元。

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進泰電子董事長邢家蓁。(圖：進泰提供)

音訊產品製造商進泰電子 2026 年第二季營收 6.17 億元，毛利率 15.8%，季增 9.88 個百分點，年減 7.03 個百分點，2026 年第二季稅後純益 656 萬元，較上季及去年同期轉盈，每股純益 0.19 元。


進泰電子 2026 年 1-6 月營收 9.54 億元，毛利率 12.31%，年減 9.21 個百分點，上半年稅後虧損 2588 萬元，每股虧損 0.73 元。

進泰電子第二季營收回溫，主要受惠美系客戶拉貨動能提升、音響新機開發專案陸續收成，以及客戶旗艦機種陸續放量挹注；同時，進泰電子現金增資募得資金 2.1 億元，將於明 (5) 日上櫃交易，資金將全數用於償還銀行借款，有利於財務結構的改善。

進泰電子對 2026 年下半年營運的展望，公司認為，隨著產品價格調漲確定、關鍵零組缺貨及產能瓶頸情況已獲得改善，產品結構優化調整，且進泰電子另一新系列音響產品即將邁入量產階段，加上影音擴大機 AVR 產品將於下半年量產出貨，均有助於下半年營運表現，法人預估進泰電子 2026 年營運仍將逐季攀高、下半年營運表現將明顯優於上半年表現。


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