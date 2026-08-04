鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-08-04 17:41

世界 (5347-TW) 今 (4) 日召開法說會，董事長方略表示，AI 與電源管理需求將從今年一路延續至 2027 年，在供不應求、設備材料成本及人才費用持續上升下，預期 2027 年晶圓代工價格調整「無可避免」，目前正與客戶積極討論，預期漲價幅度不會低於 2026 年。

方略指出，AI 需求已由短期景氣題材轉為結構性成長趨勢，且發展方向相當明確、不可逆轉。公司過去長期投入電源管理領域，目前相關布局正逐步發酵，預期 2027 年 AI 仍將是全球半導體產業最主要的成長動能。

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方略認為，AI 需求成長速度遠高於目前各家業者新增產能的速度，2027 年供不應求情況將相當明顯，世界先進本身也處於需求大於產能的狀態。

世界先進為支援客戶 2026 年及 2027 年的成長需求，持續大幅投入資本支出，不僅興建新加坡 12 吋晶圓廠，也是目前少數仍積極投資 8 吋產能的晶圓代工業者。

不過，隨著台灣半導體產業面臨人才競爭加劇，以及設備、材料與營運成本持續上升，世界先進也感受經營壓力明顯增加。為維持長期競爭力及支援客戶需求，相關成本勢必要反映在價格上。

方略強調，目前已與客戶積極討論 2027 年價格調整，將依照實際成本增加幅度、新增產能投資及客戶長期需求進行協商。以目前成本與產能建置費用來看，2027 年價格調整幅度預期不會低於 2026 年。

資本支出方面，世界先進預估 2026 年資本支出約為新台幣 600 億至 700 億元，規模與 2025 年相當，其中約 85% 將用於新加坡 VSMC 12 吋晶圓廠建置，其餘 15% 則用於 8 吋廠區例行維修、產能優化及設備支出。

公司指出，2025 年與 2026 年是新加坡 12 吋廠資本支出的高峰期，2027 年整體資本支出預估將下降，詳細預算則待後續法說會公布。

世界先進新加坡 12 吋晶圓廠已於 2026 年 6 月初產出首批晶圓，從 2024 年 8 月底啟動前導計畫起算，約 22 個月內即完成樣品產出，且初期良率表現相當高，整體生產系統及設備建置進度優於預期，將依原定計畫於 2027 年第一季開始量產，包括後續技術節點及中介層相關製程也將如期導入。

由於目前良率、設備設定及生產準備狀況良好，世界先進預期 12 吋廠產能拉升速度將加快，達成損平及進入滿載生產的時間點，都有機會較原先規劃提前，並將在 2027 年對公司營收與獲利帶來顯著正面貢獻。

折舊方面，隨著 12 吋廠設備陸續到位並開始量產，世界先進預期 2027 年折舊費用將逐季增加，全年折舊相較 2026 年將有一定幅度成長。