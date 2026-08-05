〈致伸法說〉Q2賺5.8億元 EPS 1.26元 原物料上漲及人民幣升值導致毛利承壓

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-08-05 17:31

電腦周邊廠致伸 (4915-TW) 今(5)日舉辦法說會並同步公告第二季財報，致伸第二季賺 5.8 億元，呈季年雙減，每股純益 1.26 元；致伸資深協理曾雅蘭指出，在 AIOT 專案拉貨帶動下，第二季營收成長優於預期，然而受人民幣貶值與產品組合變化影響，導致獲利下滑。

Q2賺5.8億元 EPS 1.26元 原物料上漲及人民幣升值導致毛利承壓。(鉅亨網記者吳承諦攝)

致伸第二季營收 172.1 億元，季增 8.1 %，年增 18.0 %；毛利率 14.8 %，季減 1.1 個百分點，年減 2.7 個百分點；營業利益 6.4 億元，季減 6.7 %，年減 8.7 %；營益率 3.7 %，季減 0.6 個百分點，年減 1.1 個百分點。稅後純益 5.8 億元，季減 3.3 %，年減 20.9 %，每股純益 1.26 元。

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致伸上半年累計營收 331.3 億元，年增 12.8 %；毛利率 15.4 %，年減 1.9 個百分點；營業利益 13.3 億元，年減 7.7 %；營益率 4.0 %，年減 0.9 個百分點；稅後純益 11.8 億元，年減 19.9 %，每股純益 2.55 元。

曾雅蘭指出，致伸第二季毛利率主要受到兩大不利因素影響，其一是人民幣對美元貶值約 5%，由於公司約 30%-35% 成本以人民幣計價，導致毛利率同期下滑 1.1 個百分點；其二是低毛利的智慧生活產品營收比重大幅拉升至 25%，產品組合不利影響毛利率約 1.7 個百分點，導致本季獲利有所下滑。

致伸總經理暨財務長蕭英怡提到，當前市場處於以料為王環境，PCB、MLCC、DRAM、面板及銅等原物料價格大幅上揚，供應商價格硬挺使得下游製造商負擔沉重。由於許多關鍵零組件價格超出預期，致伸正持續與客戶協商成本分攤與轉嫁機制，但短期內客戶完全吸收的意願有限。

蕭英怡表示，致伸在轉嫁成本的同時也積極進行內部生產調節與供應鏈優化，試圖減緩原物料及匯率帶來的雙重衝擊。雖然部分客戶提供點對點補貼或專案支持，但整體產業下游製造商仍普遍面臨成本擠壓的考驗。