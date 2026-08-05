華城董事長許邦福獲2026台灣企業領袖100強 兩大原因排名大躍升

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-08-05 15:22

華城董事長許邦福。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

華城表示，許邦福任內公司市值從30至40億元，一路成長至近3000億元，市值增加2700多億元，且EPS每年皆穩健成長。此外，其中1項百大企業領袖的評選關鍵財務指標為領導人任內累計總股東報酬率(TSR)，許邦福任內TSR達891%，排名第十名。

‌



針對EPS成長，許邦福說：「EPS要持續成長不是一件容易的事情」，從今年華城每股配發1元股票股利及11元現金股利來看，1元的股票股利就是每年都要成長10%。

許邦福指出，從公司創辦開始，就將華城定位為「高科技的傳統產業」，以高科技創新、與時俱進的做法與想法經營公司。

許邦福進一步將華城定調為「二級半產業」。他並指出，一級產業為原材料、二級產業是加工，三級產業是服務業，所以華城為製造加服務業，不僅重視產品製造，也相當重視服務，且是售前服務，在客戶購買前提供服務，讓客戶自然就會上門。