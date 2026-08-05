華城董事長許邦福獲2026台灣企業領袖100強 兩大原因排名大躍升
鉅亨網記者劉玟妤 台北
重電廠華城(1519-TW)董事長許邦福今(5)日獲2026台灣企業領袖100強，為華城第二度獲獎，排名由40名大幅躍升至23名。華城指出，主要原因有二，首先是在許邦福任內公司市值增加2700多億元，第二則是EPS持續顯著成長。
華城表示，許邦福任內公司市值從30至40億元，一路成長至近3000億元，市值增加2700多億元，且EPS每年皆穩健成長。此外，其中1項百大企業領袖的評選關鍵財務指標為領導人任內累計總股東報酬率(TSR)，許邦福任內TSR達891%，排名第十名。
針對EPS成長，許邦福說：「EPS要持續成長不是一件容易的事情」，從今年華城每股配發1元股票股利及11元現金股利來看，1元的股票股利就是每年都要成長10%。
許邦福指出，從公司創辦開始，就將華城定位為「高科技的傳統產業」，以高科技創新、與時俱進的做法與想法經營公司。
許邦福進一步將華城定調為「二級半產業」。他並指出，一級產業為原材料、二級產業是加工，三級產業是服務業，所以華城為製造加服務業，不僅重視產品製造，也相當重視服務，且是售前服務，在客戶購買前提供服務，讓客戶自然就會上門。
至於人才，許邦福表示，華城訂單滿手並持續擴廠，人才需求也非常強烈，不過華城積極推動國際徵才，目前團隊已有來自印度、德國等地的員工，且在美國也有2個辦事處招募國際人才，因此現階段人力配置上可以應付。
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