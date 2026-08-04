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長聖表示，旗下自主研發的異體、現貨型 (Off-the-shelf)CAR-T 細胞治療新藥 CA002，完成美國與台灣核准的一期劑量遞增試驗，展現良好安全性、未觀察到劑量限制性毒性 (DLT)，順利通過安全性監測委員會 (SMC) 審查，正式邁入臨床 2a 療效驗證階段，也完成首位受試者收治。

長聖指出，有鑑於 GBM(膠質母細胞瘤) 為成人常見且侵襲性高的原發性惡性腫瘤、臨床預後差，長聖已啟動 CAR001 針對 GBM 適應症的美國 FDA 孤兒藥資格 (ODD) 申請規劃。若順利取得，將可獲得法規審查加速、賦稅優惠及市場獨占期等優勢，強化國際臨床開發、國際授權合作及多中心臨床的競爭力。