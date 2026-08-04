鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-04 12:54

面對近期市場利率變化與股匯市波動，民眾對穩健收益與資金調配的需求升溫。台新銀行旗下數位品牌 Richart 宣布，推出新一波「新資金新台幣優利定存專案」，提供 6 個月年利率 2.2% 優惠，並開放單一用戶可承作多筆定存，以提高資金配置彈性。

股匯動盪避險需求升溫 台新Richart推6個月2.2%優利定存吸資金。(圖/台新銀行)

據台新銀行觀察，不少投資人於股匯市波動期間，偏好將定存作為儲備金或短期資金的停泊工具。為此，Richart 延續先前的利率方案，擴大資金調配空間，推出 6 個月期定存年利率 2.2%，單筆承作門檻 1 萬元起，上限 200 萬元。

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符合新資金條件者，開放單一用戶可承作多筆專案，方便依不同用途進行資金分流，活動即日起至 2026 年 9 月 30 日止 (若額滿將提前截止)。

除了定存方案外，針對首次開立 Richart 數位存款帳戶的新用戶，業者亦推出相關搭配方案。新戶開啟指定優利子帳戶後，可享有 30 萬元額度內 3.5% 的優惠活儲利率；同時於開戶時輸入專屬代碼「2026RT200」並完成登入，可另獲 200 元用戶禮。