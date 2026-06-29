〈焦點股〉長聖抗癌新藥推進臨床2a試驗 早盤亮燈漲停沒鎖住

長聖 (6712-TW) 宣布，旗下自主研發的異體、現貨型 (Off-the-Shelf)CAR-T 細胞治療抗癌新藥 CAR001， 已通過臨床一期試驗安全性監測委員會審查，同意啟動臨床 2a 試驗，激勵長聖今 (29) 日股價跳空開高攻上漲停後打開。