〈焦點股〉長聖抗癌新藥推進臨床2a試驗 早盤亮燈漲停沒鎖住
鉅亨網記者劉玟妤 台北
長聖 (6712-TW) 宣布，旗下自主研發的異體、現貨型 (Off-the-Shelf)CAR-T 細胞治療抗癌新藥 CAR001， 已通過臨床一期試驗安全性監測委員會審查，同意啟動臨床 2a 試驗，激勵長聖今 (29) 日股價跳空開高攻上漲停後打開。
長聖今天早盤以 156.5 元跳空開高，盤中一度漲停鎖住 162 元，隨後漲停打開，截至 10 點，股價暫報 159 元，仍大漲逾半根停板，一舉站上年線，成交量超過 2000 張。
長聖指出，CAR001 通過第一期安全性監測委員會審查，經委員會評估臨床一期安全性與初步療效資料後，同意 CAR001 啟動臨床 2a 試驗，代表該產品已具備進入療效擴大驗證條件。
長聖表示，臨床 2a 試驗將進一步累積客觀反應率 (ORR)、疾病控制率 (DCR)、反應持續時間 (DoR) 及整體存活期 (OS) 等關鍵數據。隨著臨床 2a 數據累積，可望提升公司與國際藥廠洽談授權合作的商業價值。
長聖提到，未來將視臨床 2a 數據結果，規劃啟動全球多國多中心臨床試驗布局，並積極尋求國際藥廠授權或共同開發合作，加速 CAR001 於全球實體腫瘤治療市場的臨床開發進程。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇