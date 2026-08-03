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營收速報 - 2026年8月4日台股中小型公司7月營收一覽（新增21家）

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本次公布7月營收一覽

截至台北時間2026年8月4日07:55，彙整前一日公布7月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計21家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
德律-其他電子業 103萬 35.3%
倉和-電子零組件業 16萬 15.9%
華上生醫-生技醫療業 3,000.00 15.7%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
華上生醫-生技醫療業 3,000.00 50.0%
德律-其他電子業 103萬 35.3%
倉和-電子零組件業 16萬 16.2%
7月已公布營收一覽

截至目前，已公布7月營收報告（資本額<50億）的家數累計達21家。其中營收年增大於 25％有1家，年增小於-20％有3家。

7月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 1家
介於10～50億 >= 0% 3家
介於10～50億 < 0% 1家
介於10～50億 <= -20% 2家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 0家
小於10億 >= 0% 7家
小於10億 < 0% 3家
小於10億 <= -20% 2家

7月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
德律-其他電子業 103萬 35.3%
倉和-電子零組件業 16萬 15.9%
華上生醫-生技醫療業 3,000.00 15.7%
康科特-生技醫療業 10萬 10.3%
迅得-其他電子業 64萬 7.6%

7月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
華上生醫-生技醫療業 3,000.00 50.0%
德律-其他電子業 103萬 35.3%
倉和-電子零組件業 16萬 16.2%
康科特-生技醫療業 10萬 10.5%
迅得-其他電子業 64萬 7.8%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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德律294.5+2.79%
倉和141+4.44%
迅得139+0.72%
華上生醫74.3+3.05%
康科特31.55+0.25%

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