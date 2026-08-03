營收速報 - 2026年8月4日台股中小型公司7月營收一覽（新增21家）
鉅亨網新聞中心
本次公布7月營收一覽
截至台北時間2026年8月4日07:55，彙整前一日公布7月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計21家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|德律-其他電子業
|103萬
|35.3%
|倉和-電子零組件業
|16萬
|15.9%
|華上生醫-生技醫療業
|3,000.00
|15.7%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|華上生醫-生技醫療業
|3,000.00
|50.0%
|德律-其他電子業
|103萬
|35.3%
|倉和-電子零組件業
|16萬
|16.2%
7月已公布營收一覽
截至目前，已公布7月營收報告（資本額<50億）的家數累計達21家。其中營收年增大於 25％有1家，年增小於-20％有3家。
7月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|1家
|介於10～50億
|>= 0%
|3家
|介於10～50億
|< 0%
|1家
|介於10～50億
|<= -20%
|2家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|0家
|小於10億
|>= 0%
|7家
|小於10億
|< 0%
|3家
|小於10億
|<= -20%
|2家
7月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|德律-其他電子業
|103萬
|35.3%
|倉和-電子零組件業
|16萬
|15.9%
|華上生醫-生技醫療業
|3,000.00
|15.7%
|康科特-生技醫療業
|10萬
|10.3%
|迅得-其他電子業
|64萬
|7.6%
7月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|華上生醫-生技醫療業
|3,000.00
|50.0%
|德律-其他電子業
|103萬
|35.3%
|倉和-電子零組件業
|16萬
|16.2%
|康科特-生技醫療業
|10萬
|10.5%
|迅得-其他電子業
|64萬
|7.8%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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