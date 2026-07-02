鉅亨網記者劉玟妤 台北
長聖 (6712-TW) 公告 6 月營收 9388 萬元，年月雙成長，累計今年前 6 月營收 4.6 億元，年增逾 1 成，6 月及累計前 6 月營收皆創歷年同期新高。長聖指出，6 月受惠再生醫療及細胞治療需求升溫，帶動 CDMO 業務穩定放量，推升 6 月營收表現。
長聖 6 月營收 9388 萬元，月增 3.61%，年增 16.08%；第二季營收 2.7 億元，季增 42.11%，年增 22.17%；累計今年前 6 月營收 4.6 億元，年增 15.04%。
長聖表示，隨著醫療院所合作深化與臨床應用持續拓展，CDMO 已成為公司重要且穩定的現金流來源，並可支援新藥研發投入另外，長聖旗下自主研發的異體、現貨型 CAR-T 細胞治療抗癌新藥 CAR001 已通過臨床一期安全性監測委員會 (SMC) 審查，正式啟動臨床 2a 試驗。
展望未來，董事長劉銖淇表示，公司積極將 AI 導入細胞治療與外泌體平台，加速候選產品設計、製程優化及臨床開發效率，提升產品競爭力。長聖將持續以 CDMO 與新藥研發雙引擎策略，打造細胞與外泌體技術平台，布局腫瘤治療、再生醫療與中樞神經等領域，並拓展全球市場。
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