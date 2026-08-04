鉅亨網新聞中心 2026-08-04 12:10

隨著全球槓桿 ETF 市場快速擴張，為其提供互換與槓桿支持的大型銀行，正日益倚重一類特殊場外衍生品「崩盤期權」（Crash Put），以轉移極端行情下可能面臨的尾部風險。

槓桿ETF規模逼近2500億美元！華爾街玩起「崩盤期權」 年化報酬率最高20%。(圖:shutterstock)

據彭博報導，高盛、巴克萊、花旗及法國巴黎銀行等大型投行均已積極布局這一市場。隨著槓桿 ETF 資產規模持續攀升，相關衍生品需求明顯升溫，其中高盛更向機構客戶推介相關交易，預期年化報酬率最高可達 14% 至 20%，吸引愈來愈多對沖基金與資產管理機構成為市場中的「保險提供者」。

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所謂「崩盤期權」，本質上是一種為銀行提供尾部風險保障的場外衍生品，其出現與槓桿 ETF 本身存在的「缺口風險」（Gap Risk）有關。

以 2 倍槓桿 ETF 為例，若標的股票單日跌幅超過約 50%，基金淨值可能接近歸零，而作為互換交易對手的銀行，可能無法從 ETF 發行方收回全部損失。

在此情況下，銀行透過購買崩盤期權，提前將極端行情造成的損失轉移給外部投資者。當標的資產出現超預期暴跌時，由期權買方承擔相應風險，銀行則藉此降低自身曝險。

Kairos Investment Advisors 創辦人兼首席投資官 Ramon Verastegui 表示，這類交易本質上是一種高效率的「背靠背」風險轉移工具；Asym Research 創辦人 Rocky Fishman 則形容，其收益模式類似高收益債券，投資者持續獲取收益，但必須承擔極端事件發生時的損失。

崩盤期權需求快速升溫，背後原因在於槓桿 ETF 市場近年爆發式成長。彭博數據顯示，目前全球槓桿 ETF 資產規模已逼近 2500 億美元，美國市場更有超過 700 檔產品。雖然美國槓桿 ETF 管理規模在 6 月一度達到約 2000 億美元後回落至約 1600 億美元，但整體仍維持歷史高檔。

其中，SK 海力士 (000660KS) 、美光科技 (MU-US) 、輝達 (NVDA-US) 、特斯拉 (TSLA-US) 等高波動個股，已成為槓桿 ETF 熱門追蹤標的。Fishman 指出，部分 2 倍槓桿單股 ETF 所對應股票的波動率，甚至達到納斯達克 100 指數的 3 至 5 倍，使銀行管理相關產品的尾部風險難度高於 3 倍槓桿指數 ETF。

高收益也進一步推升機構投資者承接風險的意願。法國巴黎銀行推介資料顯示，今年 5 月，一筆針對 SK 海力士、履約價為股價 55%、期限最長 6 個月的單日缺口看跌期權，保費達 6.5%，三星電子相關產品保費也達 5.5%，高於今年 3 月時的 3.5% 與 2%。

同期，高盛向客戶推介的相關交易，在使用槓桿後，預期年化收益率可達 14.2% 至 20%。Janus Henderson 另類投資團隊組合經理 Natasha Sibley 表示，目前市場對這類產品的需求處於極高水準，銀行希望將風險轉移出去，而持續提高的收益率則吸引更多投資者提供避險資金。

不過，市場人士也警告，崩盤期權並非消除風險，而只是重新分配風險。由於相關產品主要透過場外交易完成，資訊透明度有限，市場難以精準掌握整體風險曝險。

Acadian Asset Management 組合經理 Owen Lamont 指出，歷史經驗顯示，槓桿、多重交易對手以及複雜金融創新的結合，往往可能放大金融市場的系統性風險。