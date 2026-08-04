鉅亨網編譯陳又嘉 2026-08-04 11:30

《MarketWatch》專欄作家 Mark Hulbert 於周一 (3 日) 刊出文章指出，根據一項反向投資分析，近期市場走弱並非熊市的開端。

原因在於，在 6 月與 7 月市場劇烈震盪期間，短線市場擇時投資人大舉撤出股市。這與牛市見頂時常見的「投資人依然頑固看多」情況恰恰相反。

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根據 Hulbert Nasdaq Newsletter Sentiment Index(HNNSI)，專注於那斯達克的短線市場擇時投資人，自今年夏季以來已大幅調降建議股票持股比重，顯示市場情緒迅速轉趨保守。

從 6 月 2 日高點至 7 月 29 日低點的 40 個交易日內，那斯達克綜合指數下跌 9.8%，同期 HNNSI 卻暴跌 84.4 個百分點。對反向投資人而言，這代表市場擇時投資人正築起一道堅實的「憂慮之牆」，而牛市往往就是沿著這道憂慮之牆一路攀升。

或許你會認為，市場下跌後，擇時投資人大幅撤出股市並不令人意外。畢竟在同一期間，由市值最大的 100 家那斯達克上市公司組成的那斯達克 100 指數下跌 11.3%，符合市場對「修正」約下跌 10% 的半官方定義。

那麼，市場下跌這麼多，投資人增加現金部位不是很正常嗎？

答案是「不是。」根據反向投資理論，如果投資人在市場下跌時仍不願減碼，反而代表市場存在危險的過度樂觀情緒。最經典例子就是 2000 年網路泡沫。當時那斯達克綜合指數自 2000 年 3 月高點首次下跌約 10% 後，市場擇時投資人反而提高股票持股比重。而後來發生的事情，市場都很清楚。

若將時間拉長觀察，自 2000 年以來所有 40 個交易日內那斯達克下跌至少 9.8% 的案例來比較，可以得到更完整結論。此次 HNNSI 下跌 84.4 個百分點，其跌幅超過歷史 79% 的同類案例。換句話說，這次市場擇時投資人的撤退速度，比過去大多數修正行情都還要劇烈。因此反向投資人認為，目前市場情緒完全談不上是頑固樂觀。

基於上述分析，反向投資人預期，美股短期內有機會重新反彈，朝歷史新高邁進。屆時，他們將密切觀察市場擇時投資人在下一波回檔時的反應。

如果市場再次出現修正，而這些投資人又迅速撤離股市，那麼反而等於再次替牛市續命，代表市場仍有大量悲觀情緒尚未消化，牛市仍有延續空間。

但若下一次市場回檔時，投資人依舊維持高度樂觀、不願減碼，那就可能意味著市場真正的風險正在累積，更深一波跌勢恐怕還在後頭。