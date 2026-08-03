鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-08-03 17:40

長鑫科技 (CXMT) 自上市以來，已迅速成為亞洲市場看法最為分歧的標的之一，分析師對其目標價存在著劇烈落差。

數據顯示，分析師對長鑫存儲的估值呈現極端走勢。最樂觀的預測認為該公司未來 12 個月的市值可達 1.1 兆美元，而最悲觀的估計則僅為 1,600 億美元。

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野村國際分析師 Donnie Teng 給予該公司「買入」評級，並將目標價定於 116 元人民幣。他指出，中國去年消耗了全球四分之一的 DRAM(動態隨機存取記憶體) 供應量，但其中僅有不到三分之一為本土製造，長鑫存儲及其本土同業正具備填補此市場缺口的龐大潛力。

在技術進展方面，新加坡 Tiger Fund Management 執行長 Jeremy Tan 認為，藉由 IPO 籌得的資金，長鑫存儲擁有更強的實力來擴張產能，並強調中國在各項技術領域迎頭趕上的速度極快。

針對 AI 伺服器所需的高頻寬記憶體 (HBM)，安本投資 (Aberdeen Investments) 投資組合經理 Bush Chu 表示，雖然受出口管制限制，無法取得先進的極紫外光 (EUV) 曝光機，但透過多次使用深紫外光 (DUV) 曝光機的替代方案，長鑫存儲仍有機會在 HBM 領域與南韓大廠競爭。

然而，市場仍存在嚴峻的警告。晨星公司 (Morningstar) 分析師 Jing Jie Yu 是目前唯一給予「賣出」評級的分析師，他預測產業產能的劇增將在 2027 年底至 2028 年間拖累 DRAM 報價下跌，進而損害所有生產商的獲利。

Bold Wealth Partners 投資長 Jason Lemire 表示，市場可能低估了長鑫存儲帶來的影響，他擔心中長期而言，半導體產業歷經數十年才建立的「供應紀律」將因此遭到侵蝕。

儘管長鑫存儲在上市首周股價飆升 523%，展現投資人的熱情，但其與業界領先者三星電子、SK 海力士及美光的技術差距依然顯著。