鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-08-03 20:30

最新財政數據顯示，美國國債規模已達到了前所未有的歷史巔峰，而財政部長貝森特 (Scott Bessent) 正試圖透過干預日元市場，來應對這場可能動搖全球經濟基石的危機。這項行動被分析人士視為一種策略性的「自衛」，旨在防止債務利息支出失控。

美債創歷史新高之際 貝森特藉由干預日元市場應對危機(圖:shutterstock)

美債利息支出首度超越國防

‌



截至 2026 年 7 月 30 日，美國財政部的會計數據顯示，國家總債務已達 39.84 兆美元。目前債務正以每天約 126 億美元的速度增長，預計在 9 月 30 日財政年度結束前，將無可避免地突破 40 兆美元大關。

更令人憂心的是債務利息的成本。國會預算辦公室 (CBO) 預計，2026 財年的淨利息支出將超過 1 兆美元，這幾乎是 2020 年水準 (3,450 億美元) 的三倍之多。在 2026 財年的前三個月，淨利息支出已達到 2,700 億美元，首度在同一時間窗口內超越了國防開支。

目前，公眾持有的債務已超過 31.3 兆美元，CBO 預測這比例將從目前的 GDP 101% 上升至 2036 年的 120%，打破二戰後的紀錄。

貝森特的「自衛」策略

在美債危機深化的背景下，財政部長貝森特展開了一場看似「拯救他人貨幣」的行動。7 月底，日元一度跌至 1986 年以來的最低水準。隨後，美日展開了十多年來首次的協同干預。在一次大衛營的內閣會議上，貝森特的筆記本被拍到寫著一項代辦事項：「買入日元 (JPY)50-100 億美元」。

7 月 30 日，日本政府單日花費約 8.45 兆日元 (約 528 億美元) 進行干預，這是其史上規模最大的單日行動。隨後，紐約聯邦儲備銀行代表美國財政部拋售歐元買入日元。貝森特明確表示，日元被「嚴重低估」，且美國「將毫不猶豫地參與進一步的聯合干預」。

為什麼美國要干預日元？

一旦日本大規模拋售美債，將直接導致美債殖利率飆升，進而推高華盛頓的借貸成本。在美債 30 年期殖利率已觸及 5.27% 的高位下，美國已無法承受更高的利率負擔。因此，貝森特買入日元，在本質上是「以其他手段進行的美債市場購買」，旨在穩定美債市場。

全球兩大債務國的命運交織

日本目前的財政狀況比美國更為嚴峻，其政府債務占 GDP 的比例高達 237%。隨著聯準會受困於居高不下的核心 PCE 數據而難以降息，美日之間的利率差短期內難以縮減，這使得日元依然脆弱並依賴干預。