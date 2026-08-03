鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-08-03 17:10

美日兩國政府展開了自 1998 年以來、近 30 年來的首次協同日元買入干預行動。這次干預的背景是日元兌美元匯率先前已跌至 40 年來的低點，引發兩國財政當局高度關注。日本財務大臣片山皋月周一 (3 日) 證實了這項行動，並發出嚴厲警告，強調若市場波動持續，兩國不排除再次聯手進行干預。

受干預行動影響，日元匯率出現顯著回升。周一早盤，日元兌美元匯率由干預前的 163 上方，回升至約 156.5 附近。然而，強勁回升的日元也對日本出口商造成壓力，導致日經 225 指數周一盤中一度重挫達 2.5%。

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市場交易員目前正屏息以待，關注此舉是否會引發新一輪的「套利交易平倉」。

所謂日元套利交易，是指投資者借入低成本的日元，轉而投資海外高收益資產或貨幣。這種模式在 2024 年夏天曾引發全球市場動盪，當時日本央行的干預與意外升息，結合美國降息預期，導致日元急升，進而引發槓桿平倉浪潮，導致美股拋售與市場波動激增。

瑞穗銀行 (Mizuho) 亞太區宏觀策略主管 Vishnu Varathan 指出，美日聯手的行動已顯著提高對投機性日元空頭及套利交易者的「震懾籌碼」。但與 2024 年不同，這次干預並沒有伴隨對美國或日本利率預期的重大轉變。

因此，儘管干預力道強勁，但分析師提醒，單純的干預可能不足以支撐長期的日元漲勢。目前美日之間仍存在顯著利差，使得套利交易在邏輯上依然具備吸引力。三菱日聯 (MUFG) 資深分析師 Michael Wan 表示，雖然這次歷史性的協同行動有助於出清短線空頭，但若要日元趨勢性走強，仍需利差基本面的改變。

美國銀行策略師預測，若日元能持續守在 155 關卡下方，將迫使投資者重新評估長期看空日元的策略。

分析界普遍認為，日本央行可能需在 9 月或 10 月再次升息，縮減與美國的利差，才能真正維持日元的升勢。