〈房產〉台北市億元豪宅再現無貸款交易 這一區平均單價、總價雙奪冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-29 13:08

台股在高檔盤整，北市豪宅也有新成交，依實價登錄最新資料，200 萬元坪價俱樂部豪宅「元利信義聯勤」再現無貸款交易，其 21 樓戶今年 5 月以總價 3 億 6260 萬元售出，單價 263 萬元；而信義區屋齡達 15 年的豪宅「皇翔御琚」也有新交易，買方也無貸款以總價 4 億 3128 萬元，單價 212.9 萬元買下 11 樓戶。

One Park Taipei元利信義聯勤。 (鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，近年股市表現亮眼，但近期股市震盪，一個月內下跌逾 5000 點，凸顯股市高波動的不穩定性，因此不少高資產族居高思危，早在股市高檔時，就進行資金多元配置，觀察元利信義聯勤今年成交三筆，總銷售已經 11 億元，陶朱隱園兩筆總銷 17.7 億元，也是無貸款購入，在股市 AI 熱潮之際，富豪棄股入房，顯示兩大豪宅魅力更勝台積電。

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進一步統計，2025 年上半年台北市億元豪宅交易有 88 筆，2026 年上半年億元豪宅交易略減，共 70 筆，交易筆數最多的在大安區，有 18 筆，其次為信義區 11 筆，不過論平均單價，信義區以 188.5 萬元險勝大安區的 180 萬元，信義區的平均總價 3.1 億元，平均坪數 166 坪，明顯都高於大安區。

張旭嵐分析，高端豪宅雖常見免貸款直接購入的交易，不過多半總價億元的買家仍會採貸款購屋，而在限貸令尚未解禁前，豪宅僅能貸款三成的情況下，多少都會暫時影響高資產族的布局，包括股市或其他海外投資，因此今年整體豪宅交易量仍屬保守。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年交易相對熱絡的信義區，由於輕屋齡、大坪數豪宅供給較多，且今年上半年超豪宅「陶朱隱園」的兩筆交易，大幅拉高了總價和單價表現，因此平均單價稱霸台北。而大安區則是元利信義聯勤最熱賣，今年已有 3 戶交易，久違的帝寶也有一筆高樓層交易，但其餘豪宅坪數不乏在百坪左右，和信義區的豪宅形成不同規格和買盤。