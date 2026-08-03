鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-03 20:06

台北股匯今 (3) 日表現不同調，大盤持續反彈逾 260 點，新台幣兌美元匯率先升後貶，外資轉向匯出，匯價單日高低價差高達近 3 角，但央行強力穩匯，帶動貶幅收斂，終場收在 32.438 元，重貶 1.46 角，台北與元太外匯總成交值爆出 39.2 億美元。

新台幣兌美元今天以 32.26 元開盤後，一度升抵 32.21 元、升值 8.2 分，但外資與進口商聯手買匯，使得匯價應聲翻黑，接連失守 32.3、32.4 元兩道關卡，最低下探 32.49 元、重貶近 2 角，與強勢日元走勢明顯脫鉤。

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考量短線貶勢過於猛烈，且與整體亞洲貨幣走勢脫鉤，央行隨即擴大防守力道，力保 32.5 元整數關卡不失。在尾盤調節下，貶幅逐步收斂，終場收在 32.438 元，單日貶值 1.46 角。

美伊談判樂觀情緒升溫，原油重挫逾 4%，美元指數應聲跌破 100 大關，加上美日聯手干預匯市，推升日元單日飆升 2.18%，韓元同步升值 0.16%；人民幣小貶 0.08%，新台幣重貶 0.45%，成本日最弱亞幣。