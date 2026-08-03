面對台灣少子化挑戰 ，永豐銀行以 ESG 核心理念為驅動力，8/1 攜手臺北市政府及華碩電腦共同舉辦聯誼活動，持續搭建跨產業員工交友機會。永豐銀行董事長曹為實表示，期盼透過多元聯誼型式，協助單身同仁拓展生活圈、遇見潛在終身伴侶邁向成家，同時系統性建構自婚育支持到家庭照顧員工福利制度，協助員工兼顧工作與家庭，提升幸福感與安全感，有助人才留任、企業永續，並進一步帶動生育率正向發展，實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。

永豐跨業牽線成雙 一日宜蘭遊締良緣

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根據統計，台灣去 (2025) 年 25 至 44 歲適婚人口未婚率攀升至 52%、持續上揚 ，連帶影響台灣新生兒人數下降 。永豐銀行表示，透過與科技業、北市府跨域合作，希望以公私協力模式樹立典範，吸引更多企業響應舉辦聯誼活動、關懷員工幸福。此次推動宜蘭一日遊活動，讓百位參與者搭乘戀愛巴士出發，透過萌寵園區餵食動物、浪漫午餐交誼、創意闖關遊戲等分組互動設計，引領參與者在輕鬆、有趣的氛圍建立話題、自然找尋心儀對象。

安心職場幸福成家 多項婚育補助後援

為打造多元共融幸福職場，永豐銀行指出，同仁享有法定 8 日婚假外，另可領取結婚祝賀禮金；進入孕育階段，享有法定 7 日產檢假外，另加給 3 日有薪「幸福好孕假」，可於妊娠期間彈性請休；分娩享有法定產假外，另加給 5 日有薪「產後調適假」，可於分娩後 90 天內彈性請休；另可專案申請 7 日「有薪家庭照顧假」，協助新手父母安心照護幼兒或家人等用途。同時設計「豐寶護」制度，提供同仁每胎生育補助金，以及全額補助 0 至 7 歲員工子女的定額住院醫療險，將員工照護制度化升級為完整幸福保障體系，具體落實「安心生育、完善照護、穩健發展」的企業承諾。