鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-31 13:24

台股今 (31) 日出現史詩級超級大反彈，跌深的光通訊股今日隨大盤反彈吹起反攻號角，受惠 AI 浪潮帶動資料中心規模劇增與海量資料傳輸需求，加上輝達下一代 AI 伺服器平台 Vera Rubin 已從今 (2026) 年 7 月進入全面量產利多，包括光通訊千金股聯亞 (3081-TW)、光聖 (6442-TW) 開盤後迅速亮燈漲停，族群多檔攻上漲停價。

美股光通訊廠昨晚也集體反彈，包括 Lumentum 大漲逾 15%，Coherent 漲幅來到 12.16%，漲勢最為猛烈的則是股本較小的 AAOI，漲幅則高達 17.76%。

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分析師指出，矽光子族群近期跌幅已超過 4 成以上，行市場看好高速光傳輸需求將大幅升溫，帶動光模組、矽光子及高速光通訊供應鏈受惠，在市場反彈下資金湧進相關族群熱夯，但仍提醒投資人避免追高股價。