鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (31) 日出現史詩級超級大反彈，跌深的光通訊股今日隨大盤反彈吹起反攻號角，受惠 AI 浪潮帶動資料中心規模劇增與海量資料傳輸需求，加上輝達下一代 AI 伺服器平台 Vera Rubin 已從今 (2026) 年 7 月進入全面量產利多，包括光通訊千金股聯亞 (3081-TW)、光聖 (6442-TW) 開盤後迅速亮燈漲停，族群多檔攻上漲停價。
美股光通訊廠昨晚也集體反彈，包括 Lumentum 大漲逾 15%，Coherent 漲幅來到 12.16%，漲勢最為猛烈的則是股本較小的 AAOI，漲幅則高達 17.76%。
盤面上，除了聯亞、光聖漲停，其他包括光環 (3234-TW)、前鼎 (4908-TW)、上詮 (3363-TW)、聯鈞 (3450-TW)、波若威 (3163-TW)、統新 (6426-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、東典光電 (6588-TW) 盤中也紛紛亮燈漲停板，華星光 (4979-TW) 及萊德光電 (7717-TW)-KY 漲幅也有 7-8%。
分析師指出，矽光子族群近期跌幅已超過 4 成以上，行市場看好高速光傳輸需求將大幅升溫，帶動光模組、矽光子及高速光通訊供應鏈受惠，在市場反彈下資金湧進相關族群熱夯，但仍提醒投資人避免追高股價。
另近期市場消息指出，輝達正評估透過收購美國長途暗光纖資源，打造自主高速網路架構，解決 AI 時代巨量資料傳輸瓶頸。對此，法人也表示，一旦相關布局成形，除了推升光通訊模組及高速傳輸設備，也有助於提升矽光子技術商業化，進一步擴大光通訊廠商機。
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