記憶體、硬碟漲價後 顯卡價格跳漲 華強北熱門產品「一日一價」
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
繼記憶體、硬碟價格上漲後，中國電腦硬體市場又迎來新一輪價格波動。
在深圳華強北市場，7 月底以來，消費級顯卡價格快速上漲，部分熱門型號數日內上漲人民幣（下同）數百元，高階型號漲幅甚至達到千元級別。
據《上海證券報》2 日報導，以熱門型號 RTX 5060 為例，目前市場報價已漲至 2,700 元至 3,100 元，而本輪漲價前報價約 2,300 元至 2,500 元。短短 4 天，5060 價格最高上漲約 800 元，漲幅超過三成。
高階型號的漲幅更加明顯，RTX 5080 市場報價已超過 1.1 萬元，較 7 月初上漲約 1,700 元。
「早兩天買還能省 1,000 元左右。」一名華強北電腦裝機商戶說，近期顯卡「一日一價」，不少消費者此前咨詢配置時還在觀望，但等到決定購買時，價格已經出現變化。
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