鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-08-03 08:44

繼記憶體、硬碟價格上漲後，中國電腦硬體市場又迎來新一輪價格波動。

記憶體、硬碟漲價後，顯卡價格跳漲，華強北熱門產品「一日一價」。（圖：證券時報）

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據《上海證券報》2 日報導，以熱門型號 RTX 5060 為例，目前市場報價已漲至 2,700 元至 3,100 元，而本輪漲價前報價約 2,300 元至 2,500 元。短短 4 天，5060 價格最高上漲約 800 元，漲幅超過三成。

高階型號的漲幅更加明顯，RTX 5080 市場報價已超過 1.1 萬元，較 7 月初上漲約 1,700 元。