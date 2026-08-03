A股港股

記憶體、硬碟漲價後 顯卡價格跳漲 華強北熱門產品「一日一價」

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導

繼記憶體、硬碟價格上漲後，中國電腦硬體市場又迎來新一輪價格波動。

cover image of news article
記憶體、硬碟漲價後，顯卡價格跳漲，華強北熱門產品「一日一價」。（圖：證券時報）

在深圳華強北市場，7 月底以來，消費級顯卡價格快速上漲，部分熱門型號數日內上漲人民幣（下同）數百元，高階型號漲幅甚至達到千元級別。


據《上海證券報》2 日報導，以熱門型號 RTX 5060 為例，目前市場報價已漲至 2,700 元至 3,100 元，而本輪漲價前報價約 2,300 元至 2,500 元。短短 4 天，5060 價格最高上漲約 800 元，漲幅超過三成。

高階型號的漲幅更加明顯，RTX 5080 市場報價已超過 1.1 萬元，較 7 月初上漲約 1,700 元。

「早兩天買還能省 1,000 元左右。」一名華強北電腦裝機商戶說，近期顯卡「一日一價」，不少消費者此前咨詢配置時還在觀望，但等到決定購買時，價格已經出現變化。
 


文章標籤

顯卡華強北記憶體硬碟TOP

相關行情

台股首頁我要存股
上證指數3832.26+0.70%
人民幣/美元0.1481+0.07%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty