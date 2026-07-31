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〈焦點股〉不只正2 ETF飆兩位數 00988A原型ETF最強狂漲15%

鉅亨網記者陳于晴 台北

台股今 (31) 日展開報復性反彈，加權指數最高剽悍大漲 3000 點，整體市場一度超過 60 檔個股漲停，比漲停板更兇猛的是沒有漲跌幅限制的正 2 及海外股票型 ETF，其中，主動統一全球創新 (00988A-TW) 漲幅超過 15%，是所有原型 ETF 最強。

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〈焦點股〉不只正2 ETF飆兩位數 00988A原型ETF最強狂漲15%。(鉅亨網資料照)

微軟、亞馬遜財報報喜，激勵 AI 與半導體族群絕地大反攻，美股四大指數昨夜全面收高，那斯達克勁揚 2.78%、費城半導體指數更是狂飆 8.19%。台積電 ADR 大漲 7.64%，美光、SK 海力士等記憶體股同步強彈，帶動台指期夜盤狂漲 1573 點，台股現貨今天跟進大漲。


觀察 ETF 盤勢，不只正 2 ETF 飆兩位數，主動統一全球創新 (00988A-TW) 盤中最高漲到 16.22 元，漲幅超過 15%，居所有原型 ETF 之冠，反彈修復力強勁。其餘包括：國泰臺韓科技 (00735-TW)、中信日本半導體 (00954-TW)、台新日本半導體 (00951-TW) 等也都大漲超過雙位數。

統一投研團隊指出，近期正值美股財報旺季，市場將高度檢視 AI 資本支出的「資金轉換效率」。因此，在布局上將會優先鎖定能協助 CSP(雲端服務供應商) 提升資金回報率與單位轉換效率的關鍵供應鏈，例如電源管理與先進封裝等核心產業；並會伺機加碼估值已合理修正、且獲利具上修空間的標的。

※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。

 


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主動統一全球創新16.04+13.3%
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