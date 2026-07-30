安聯投信進軍主動式ETF滿周年 投資長看台股：股價已落入合理買點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-30 18:30

安聯投信投入主動式 ETF 市場滿周年，成功打造涵蓋台股高股息、台股成長與美國科技的投資版圖，並預計第三季底將觸角延伸至亞洲半導體。面對近期市場震盪，投資長張惟閔強調台股基本面穩健，預估今年企業獲利成長達 60%，目前股價已回落至合理價位，正是逢低布局美台「賣鏟子」AI 供應鏈的黃金時機。

安聯投信投資長張惟閔(左3)率旗下主動式ETF經理人亮相。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

針對近期台股震盪拉回，張惟閔分析，台灣科技業的技術進展與基本面完全沒有問題，第二季拉回修正並不令人意外，多數一般投資人仍在可承受範圍內，且目前股價已修正至合理價位。他透露，安聯團隊持續追蹤研判涵蓋的 250 家核心企業，預估今年整體獲利 EPS 成長率將高達 60%，明 (2027) 年獲利亦有至少 25% 的成長空間。

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隨著基本面持續改善，他認為，短期波動無須過度擔憂，甚至他個人也已開始逢低加碼買進基金，目前正是相當不錯的布局時機。

展望後市，全球人工智慧發展浪潮方興未艾，產業投資機會已由應用端擴展至支撐整體生態系運作的基礎建設。隨著大型雲端服務供應商持續擴大資本支出，市場焦點正轉向提供算力、晶片、設備與資料中心的「賣鏟子」供應鏈。相較於應用端企業，基礎建設供應商普遍具備更高的需求確定性與更長的成長週期。

從全球產業鏈來看，美國市場以 NVIDIA 為核心延伸至高頻寬記憶體與網通設備；台灣則憑藉先進製程、CoWoS 封裝、AI 伺服器與散熱等完整半導體供應鏈佔據關鍵地位，美台企業可望同步受惠於企業獲利成長與資本支出擴張帶來的雙重動能。

回顧過去一年，全球金融市場歷經關稅政策不確定性、地緣政治風險及資金去槓桿化等多重挑戰。張惟閔指出，正是在急漲急跌與劇烈波動的環境下，主動投資策略的價值愈發凸顯。旗下產品透過主動研究與動態調整機制展現出風險管控韌性，例如聚焦台股高股息的 00984A 著重股利品質與企業基本面，00993A 掌握台灣產業升級的成長契機，而 00402A 則專注於美國科技創新與 AI 長期受惠趨勢，受益人數與基金規模的成長，顯示市場對主動選股價值的認同度逐步提升。