〈Q3投資展望〉CSP巨頭軍備賽開打！野村點名這「4國」最受惠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-03 12:24

野村投信發表 2026 年第三季投資展望，強調全球經濟基本面維持強韌，加上 AI 需求依舊強勁，相關企業獲利前景樂觀，有利於風險性資產表現，資產配置上建議股優於債。此外，市場大幅上調 CSP 企業在 2027 年的資本支出至 1 兆美元，建議股市加碼首選擁有 AI 半導體題材的美股、台灣、韓國以及中國 A 股；債市部分則因投資人對美國利率政策走向看法分歧，預期將以區間整理為主，投資人應降低現金比重，回檔時採分批加碼方式持續布局，並首推非投資等級債券與可轉換公司債。

雲端服務巨頭大打軍備競賽 野村建議股多於債、點名Q3這「4國」最受惠。（圖：野村提供）

今年第二季全球主要股市迎來強勁成長，由 AI 相關的美股指數以及亞洲的台、韓、日股領軍。野村投信投資長陳致洲表示，第二季全球股市強勁上漲主要是受惠於基本面帶動，包括良好的 GDP 成長以及優於預期的第一季企業財報。此外，美伊達成初步協議，荷姆茲海峽可望恢復航運，國際油價下跌至每桶 80 元以下，減輕通膨壓力，進一步提振市場樂觀情緒。近期股市出現震盪整理，主要是短期漲多之後的適度修正，中長期持續看好的方向並未改變。

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陳致洲進一步分析，G20 全球領先經濟指標顯示強勁的成長動能，全球製造業 PMI 維持在擴張區間，全球服務業 PMI 也持續位於 50 的榮枯線以上。若美伊達成進一步協議，服務業可望迎來逐步復甦並重拾成長動力。在企業獲利方面，全球企業獲利正以兩位數的速度成長，受到 AI 相關需求推動的科技股，以及受益於油價上漲的能源股，是推動獲利成長與市場表現的主要動力。由於幾乎所有地區和產業的獲利成長預期均持續上調，凸顯股市基本面仍維持強勁，即使目前股市估值較高，但考量未來成長性後依舊有撐。

在 AI 產業趨勢上，野村投信海外投資部呂丹嵐表示，自 2023 年起 AI 題材的討論度就已經展開，相關類股表現可圈可點。過去 30 年全球明顯低度投資、經濟成長停滯、長期低利率的投資環境，已隨著 AI 的出現造成趨勢反轉。舉例來說，在 2025 年 11 月，市場預估 CSP 企業在 2027 年的資本支出為 6000 億美元，但現在的預估金額已大幅上調至 1 兆美元，投資人必須扭轉思維，持續參與這波由 AI 帶動的成長商機。

至於債券市場，野村投信固定收益部副總經理謝芝朕指出，隨著油價走低，通膨壓力明顯降低。雖然聯準會新任主席華許釋放相對鷹派的態度，引起市場對於年內升息的擔憂，但市場已反映聯準會在今年下半年升息 1 至 2 碼，預期下半年核心通膨將逐漸回落，並可能在 2027 年第一季降至 3% 以下。