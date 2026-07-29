鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-29 12:13

全球 AI 浪潮與半導體產業鏈的蓬勃發展，不僅推升台灣經濟動能、帶動科技園區持續擴編，園區帶來的「高薪就業人口」與「產業紅利」，也為周邊房市注入強勁的發展動能，房仲業者根據內政部實價登錄資料，盤點新北市七大指標科技園區周邊房價。其中頂埔園區周邊三年房價漲 28.9% 居冠 。

同時，新北新店區的「寶高智慧產業園區」表現最為強勢，周邊房價比行政區均價高出近 3 成。

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統計顯示，新店寶高智慧產業園區近一年周邊平均單價 63.9 萬元，高出行政區均價達 29.4%，是新北市房價最高的科技園區。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新店寶高園區以數位科技、智慧電動車為發展核心，吸引鴻海精密、特斯拉 (Tesla) 等國際大廠插旗，帶來龐大就業人口；加上該園區緊鄰寶橋路家樂福商圈，步行即可抵達新店裕隆城，兼具頂級產業與優異生活機能，強勁支撐區域房價。

位於新莊區的「新北知識產業園區」房價同樣高漲，近一年周邊平均單價 58.5 萬元，較行政區均價高 23.7%，近三年房價漲幅直逼 20%，相較之下，新莊區近三年房價僅微幅上漲 5.9%。陳金萍指出，新北知識產業園區鄰近新北產業園區站，坐擁機場捷運與環狀線雙捷交會優勢，能快速直達台北車站與桃園機場。近年隨著頂級企業總部進駐，並與新莊副都心重劃區共榮發展，在交通利多與商業機能帶動下，周邊房價穩定上揚。

其中，土城區「頂埔科技園區」周遭 44.6 萬元的房價雖略遜於土城區整體平均的 48.2 萬元，但是近三年房價上漲 28.9%，位居新北七大科技園區第一；相較之下，土城區近三年的房價漲幅則未達 1 成，可見「頂埔科技園區」的房市發展相當具有潛力。

陳金萍分析，頂埔科技園區過去屬於傳統工業區，房價基期較低，但近年轉型為高科技聚落，隨著捷運三鶯線迎來完工通車階段，實質兌現了串聯三峽、鶯歌與雙北市中心的交通利多；再加上相較於板橋、海山或土城暫緩重劃區，頂埔科技園區周邊房價相對便宜，吸引預算有限的首購買盤湧入，強勢推升該區房價。

而林口區的「新北國際 AI + 智慧園區」受惠於國內外大廠進駐規劃與產業聚落成型等利多帶動，引發市場正面預期，近三年房價漲幅 24.6%，遠高於林口區整體房價漲幅 10.7%。陳金萍說明，該園區雖距離捷運站點較遠，但與生活機能成熟的林口新市鎮緊密連結，並具備高綠覆率的低密度生活環境。目前 4 字頭的單價在大台北生活圈中極具競爭力，對於願意用通勤時間換取更大居住空間的消費者而言，是高性價比的移居首選。