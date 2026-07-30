鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-30 20:11

美國財報周效應失效，引發台股劇烈震盪，法人趁勢獲利了結更添市場波動。國泰投信建議，面對短期情緒干擾，投資應回歸基本面，透過「定期定額」分散進場風險。其中，國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 嚴格控管成分股權重，兼顧科技巨頭成長力與持股分散性；其追蹤指數 10 年定期定額報酬率達 520.56%，不僅抗震避風，更是逢低佈局台股長線 AI 願景的優質首選。

台股大怒神！法人揭「抗震解方」 00881十年報酬率520%。(鉅亨網資料照)

國泰投信表示，AI 帶動全球市場連漲多年，市場對於所謂的法說會及財報行情胃口已逐漸被養大，有別於散戶期待透過財報季賺取上漲機會，機構投資人則是趁勢獲利了結，擠出資本利得，導致股市短期下跌效應，建議投資人勿因市場情緒影響投資步驟，投資決策最終還是應以基本面作為評估準則，在台股長期多頭的趨勢不變下，透過定期定額策略，分散進場時點、累積投資部位會是較佳的解方。

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國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 基金經理人蘇鼎宇表示，00881 的追蹤指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 科技龍頭通訊指數」，從通訊科技產業鏈中設定流動性、獲利、市值加權等規則，並設有單一成分股上限為其佔加權指數比重與前五大成分股累計權重 65% 之限制。相較於一般傳統市值型指數具有較高產業集中風險與波動度，目前基金的前五大成分股分別是台積電、聯發科、台達電、鴻海及聯電，占比從 3% 至 40% 不等，展現指數設計的持股分散性。

除了指數邏輯的優異性，如果進一步細看 00881 前五大成分股近五年 (2021/6/30-2026/6/30) 的報酬率，台積電 343.2%、聯發科 527.8%、台達電 619.5%、鴻海 172.2%、聯電 311.2%，同步也帶動基金的亮眼表現，00881 近 1、2、3 年的報酬率分別是 154.35%、154.17% 以及 310.84%，在同類型基金中名列前茅，基金價量齊增，位列千億級台列 ETF，再添流動性佳的一大優勢。

從證交所定期定額 ETF 榜單中亦可發現 00881 的人氣之高，00881 今年以來的定期定額戶數大增 46%，以追蹤指數試算 1-10 年的報酬率，投資 1 年是 79.33%、投資 5 年有 255.01%、累積 10 年則可達到 520.56%，遠勝台灣加權報酬指數，也難怪成為 ETF 市場中的熱門黑馬，在台股震盪之際，投資人可考慮逢低分批加碼，降低存股成本，鎖定台灣 AI 半導體產業的長線願景。