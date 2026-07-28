〈房產〉新北第二行政中心9月將完工 鄉林規劃在新莊鴻福段推新案
鉅亨網記者張欽發 台北
新北市政府將有 3000 名市府員工，在今年底要從板橋搬到位於三重的第二行政中心辦公，引起有意購買鄰近捷運宅的購屋族關注，鄉林 (5531-TW) 則規劃在新莊鴻福段推出在地第五個新案。
地產業者研究指出，新莊的頭前庄站，擁新北環狀線與捷運中蘆線交會核心，對於在雙北跨區通勤的雙薪家庭來說，這裡是時間成本最低的黃金中繼點、且生活機能成熟。
鄉林看好新北市新莊，在新莊已經推過四個建案，鄉林規劃的設計與公設都受住戶青睞，今年第三季即將在新莊鴻福段推第五個新案。基地面積為 1004 坪，規劃為地上 24 層、地下 5 層的 SRC 鋼骨結構大樓，地點也鄰近新莊體育園，離頭前庄捷運站僅 650 公尺，走路 8 分鐘就可抵達，積極搶攻這波因第二行政中心進駐所帶動的新移居紅利。
鄉林集團董事長、商總榮譽理事長賴正鎰今 (28) 日指出，新莊人口 42 萬人，穩居新北第二大行政區，板橋新板特區、新莊副都心與第二行政中心可說是新北市金三角核心地帶，加上新北產業園區及新莊知識產業園區匯聚 3.6 萬家中小企業、4.3 萬人就業人口，形成北台灣龐大的產業就業廊帶，另加上新莊的塭仔圳重劃區，新莊發展潛力無窮。
賴正鎰認為，三重的先嗇宮站與新莊的頭前庄站生活圈互有優勢，像是鄉林 5 年前在先嗇宮站周邊推出水岸休閒宅「鄉林恆美」預售建案，創下四個月完銷的紀錄，交屋已近三年。
新北市政府第二行政中心是「多核心城市」發展策略的核心項目之一，座落於三重區新北科技園區，預計今年 9 月取得使用執照，包括警察局、衛生局、交通局、勞工局、消防局 EOC 等局處單位將近 3000 人，今年底會完成進駐辦公，這與行政院在新莊副都心的聯合辦公大樓文化部原民會與客委會等 13 個中央部會的辦公人數 3500 人不相上下。
鄉林不動產研究室指出，捷運頭前庄站交通含金量高、交通動線上具有無可取代的十字路網優勢，搭中蘆線不用轉乘，幾站就直達台北市中心鬧區（民權西路、松江南京、忠孝新生）；搭環狀線則能快速串聯板橋特區與中和、新店快速便捷。
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