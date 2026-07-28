〈房產〉新北第二行政中心9月將完工 鄉林規劃在新莊鴻福段推新案

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-28 15:35

新北市政府將有 3000 名市府員工，在今年底要從板橋搬到位於三重的第二行政中心辦公，引起有意購買鄰近捷運宅的購屋族關注，鄉林 (5531-TW) 則規劃在新莊鴻福段推出在地第五個新案。

鄉林集團董事長賴正鎰。(鉅亨網記者張欽發攝)

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鄉林看好新北市新莊，在新莊已經推過四個建案，鄉林規劃的設計與公設都受住戶青睞，今年第三季即將在新莊鴻福段推第五個新案。基地面積為 1004 坪，規劃為地上 24 層、地下 5 層的 SRC 鋼骨結構大樓，地點也鄰近新莊體育園，離頭前庄捷運站僅 650 公尺，走路 8 分鐘就可抵達，積極搶攻這波因第二行政中心進駐所帶動的新移居紅利。

鄉林集團董事長、商總榮譽理事長賴正鎰今 (28) 日指出，新莊人口 42 萬人，穩居新北第二大行政區，板橋新板特區、新莊副都心與第二行政中心可說是新北市金三角核心地帶，加上新北產業園區及新莊知識產業園區匯聚 3.6 萬家中小企業、4.3 萬人就業人口，形成北台灣龐大的產業就業廊帶，另加上新莊的塭仔圳重劃區，新莊發展潛力無窮。

賴正鎰認為，三重的先嗇宮站與新莊的頭前庄站生活圈互有優勢，像是鄉林 5 年前在先嗇宮站周邊推出水岸休閒宅「鄉林恆美」預售建案，創下四個月完銷的紀錄，交屋已近三年。

新北市政府第二行政中心是「多核心城市」發展策略的核心項目之一，座落於三重區新北科技園區，預計今年 9 月取得使用執照，包括警察局、衛生局、交通局、勞工局、消防局 EOC 等局處單位將近 3000 人，今年底會完成進駐辦公，這與行政院在新莊副都心的聯合辦公大樓文化部原民會與客委會等 13 個中央部會的辦公人數 3500 人不相上下。