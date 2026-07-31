鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-31 08:38

永豐餘生技自主檢驗發現，其販售的「在地金花小菓苦茶油」特定批次疑有異常，立即通報主管機關，並啟動停售、全面下架與回收作業，同時提供消費者全額退費與等值購物金補償，目前持續配合主管機關釐清原因，並將公開後續處理進度。

永豐餘生技主動通報苦茶油苯駢芘不符規定，全面下架、全額退費。(圖：永豐餘生技提供)

永豐餘生技說明，此產品的採購對象為威加國際，並由威家國際負責苦茶籽原料供應管理、製油加工安排與苦茶油產品交付。

‌



永豐餘生技指出，雙方於合作前，曾實地訪查威加國際位於嘉義縣阿里山鄉來吉村的契作農戶，確認實際種植環境及生產情形，並查核兩處特定種植區域，面積分別為 0.7 公頃及 1.2 公頃。經確認其種植狀況、原料條件及一年一產的台灣金花小菓苦茶籽生產情形後，也取得威加國際出具的正式產品聲明書，確認受託生產的台灣金花小菓苦茶油，其苦茶籽原料來源及生產條件符合前述內容後，雙方才展開合作。

永豐餘生技提到，依據實地產地訪查、供應商書面聲明、採購協議、原料交貨資料及產品交付紀錄，進行供應商及產品來源管理。相關苦茶農戶及製油廠，均為威加國際供應鏈中的原料供應及加工合作對象。

油品安全管理方面，不同種類的食用油會依其原料特性、製造方式及風險，安排相對應的食品安全監測項目。苯駢芘為油品安全檢驗項目之一，永豐餘生技強調，公司並非僅依賴單一檢驗結果，而是從原料、製程至成品，依各類油品的實際風險制定食品安全監測計畫。

為強化油品安全管理，永豐餘生技將從檢驗、製程及供應商管理三方面改善。首先，要求食用油供應商每批提供包含苯駢芘項目的合格檢驗報告，確認符合食品安全標準後，始得進貨或販售。

第二，苯駢芘納入自主檢驗項目，並提高檢驗頻率；第三，加強製造商現場查核及製程審核，包括原料乾燥方式、熱源使用、焙炒溫度、壓榨製程、設備清潔、儲存條件及產線切換紀錄。

永豐餘生技指出，目前販售的高燃點葵花籽油、Extra Virgin 橄欖油、初榨南瓜籽油、初榨亞麻仁油、初榨酪梨油、初榨奇亞籽油、日本九鬼芳醇胡麻油、初榨生紫蘇油及家傳冷壓黑麻油，均已完成第三方自主檢驗，檢驗結果符合食品安全衛生標準。