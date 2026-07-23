鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-23 16:51

經濟部今（23）日發布 6 月工業生產統計，受惠人工智慧與高效能運算應用需求維持強勁，推升 6 月工業生產指數達 139.44，年增 22.95%，製造業生產指數為 142.00，年增 24.34%，指數皆為歷年單月新高，連續 28 個月正成長。累計今年 1 至 6 月工業生產較上年同期增加 19.82%，展現強勁成長氣勢。

根據經濟部統計處資料顯示，6 月製造業生產指數經季節調整後月增 4.01%。其中，占製造業權重最高的資訊電子工業年增高達 33.89%，成為推升整體工業生產的主要引擎。細分主要中行業，電子零組件業年增 30.37%，主因受惠高效能運算與人工智慧應用需求維持強勁，帶動 12 吋晶圓代工、主機板、動態隨機存取記憶體、IC 封測與 IC 設計等產品生產成長。

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此外，電腦電子產品及光學製品業更是年增 45.05%，主因雲端資料服務及相關基礎設施需求持續暢旺，加以半導體設備投資動能挹注，帶動伺服器、交換器、半導體檢測設備及零組件、固態硬碟、光纖傳輸裝置及元件等產品生產顯著增加。累計今年上半年電子零組件業與電腦電子產品及光學製品業分別較上年同期成長 20.81% 與 81.85%。

在傳統產業方面，受惠半導體業者持續擴充產能，加以部分鋼廠上年同月產線排修減產、比較基數較低，機械設備業年增 17.24%，基本金屬業年增 7.43%。機械設備業主要受惠半導體先進製程及高階封測廠商持續提高資本支出，帶動電子與半導體生產用設備及零組件、污染防治設備及零組件等持續增產。

相對而言，化學材料及肥料業因市場需求仍疲，部分產品停車檢修或調節減產，年減 11.66%；汽車及其零件業則因國外客戶下單保守及車廠調節庫存，年減 1.72%，惟電動轎車及電動大型客車受惠政策激勵呈增產，抵銷部分減幅。累計今年上半年工業生產整體仍維持 19.82% 的穩健增幅。

展望未來，儘管地緣政治風險及國際貿易爭端持續影響全球經濟表現，但人工智慧應用需求持續擴張、國際雲端服務業者資本支出力道強勁，加上各國政府加速投入 AI 基礎建設，均為台灣半導體先進製程、高階封測及伺服器相關供應鏈挹注豐沛動能，可望維持製造業生產成長態勢。