鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-27 16:53

國發會今（27）公布，6 月景氣綜合判斷分數為 41 分，9 項構成項目中，工業及服務業加班工時變動率由上月 0.9% 增至 4.5%，燈號由綠燈轉黃紅燈；製造業銷售量指數變動率由上月下修值 8.4% 增至 14.9%，燈號由黃紅燈轉呈紅燈，兩項各增加 1 分，其餘 7 項燈號維持不變。其中，股價指數變動率續呈紅燈，顯示資本市場熱絡；機械及電機設備進口值變動率也維持 89.4% 的高檔水準，反映企業持續擴充產能。國發會表示，下半年消費性電子產品備貨旺季，出口動能可望延續。

在景氣指標方面，領先指標不含趨勢指數為 104.17，較上月上升 0.57%，7 個構成項目中有 5 項較上月上升，包含股價指數、外銷訂單動向指數、實質半導體設備進口值、實質貨幣總計數 M1B 及製造業營業氣候測驗點。同時指標不含趨勢指數則為 108.17，較上月上升 0.94%，5 項構成項目如批發、零售及餐飲業營業額、電力總用電量、製造業銷售量指數、工業生產指數與實質機械及電機設備進口值均呈上升走勢，顯示實質經濟活動持續擴張。

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國發會表示，展望未來，全球 AI 基礎建設持續擴張，AI 應用加速推進，加上進入下半年消費性電子產品備貨旺季，出口動能可望延續。

投資方面，國內主要半導體廠商調增資本支出，帶動相關供應鏈產線擴增與升級，加上國際大廠加碼投資台灣，以及政府協助中小微企業數位與淨零轉型，均能挹注投資動能。