美國30年期房貸利率升至6.66% 寫一年新高
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
美國房貸利率攀升至近一年最高水準，伊朗戰事持續引發通膨憂慮，疊加聯準會（Fed）按兵不動但釋放升息信號，房地產市場前景承壓。
房貸巨頭房地美周四（30 日）公布的數據顯示，30 年期固定房貸平均利率由上周的 6.58% 升至 6.66%，寫下 2025 年 7 月 31 日以來最高紀錄。
當前利率水準已較今年 2 月底跌破 6% 的階段性低點大幅回升，中東衝突引發的能源價格上漲被視為主要誘因之一。
Fed 周三宣布維持基準利率不變，但有三位官員投票支持升息。受此影響，30 年期美國公債殖利率升至近 19 年高點，10 年期公債殖利率亦徘徊於一年高峰附近。
就市場影響而言，Redfin 的數據顯示，截至 7 月 26 日的四周內，美國成屋簽約銷售量降至 4 月初以來最低。與此同時，豪宅與入門級住宅之間的銷售分化愈發顯著，折射出美國房市深層次經濟不平等。
房貸利率的上行，與近期美債殖利率走高密切相關，而地緣政治不確定性是關鍵驅動力之一。
Realtor.com 高級經濟學家 Anthony Smith 表示，伊朗和平談判在 7 月初曾一度展現希望，但目前已宣告破裂。「市場再度對不確定性作出反應，衝突推高油價帶來的通膨壓力也有影響。」他說。
Smith 認為，Fed 官員下一步可能是升息而非降息，因此短期內房貸市場利率緩解的可能性極低。
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