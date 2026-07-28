鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-28 11:10

自 2024 年台灣央行新信用管制以來，全台房市快速降溫，房價也進入高檔盤整階段。房仲業者彙整實價登錄資料統計，新北五大精華行政區中，新店區平均房價由 2024 年上半年的 48.3 萬元提升至今年上半年 49.5 萬元，近三年仍有 2.5% 的漲幅，是五大精華區中仍呈現正成長的行政區。

統計顯示，板橋區今年上半年平均成交單價為每坪 57.1 萬元，較 2024 年同期下修 1.7%；中和區由 53 萬元降至 52.4 萬元，跌幅 1.1%；永和區由 56.5 萬元降至 56 萬元，下跌 0.9%；三重區則由 54.4 萬元微幅修正至 54.1 萬元，跌幅 0.6%。相較之下，新店區平均房價由 2024 年上半年的 48.3 萬元提升至 49.5 萬元，近三年仍有 2.5% 的漲幅，是五大精華區中仍呈現正成長的行政區。

‌



中信房屋研展室副理莊思敏表示，近一年來受到央行信用管制、銀行房貸水位偏高等因素影響，市場交易量明顯萎縮，買方觀望情緒濃厚，房價也從過去快速上揚轉為高檔震盪。不過，新北核心精華區因生活機能成熟、交通條件便利，加上人口與就業基礎穩定，即使市況下行，價格回檔幅度仍相當有限，顯示剛性需求仍是支撐區域行情的重要力量。

莊思敏指出，新店能在此波盤整中展現較強韌性，主要歸功於三大優勢。首先是區域建設利多持續發酵，包括裕隆城、十四張聯開案、央北重劃區等重大開發計畫穩步進行，為新店注入強勁發展動能，大幅提升建商推案與買方進場信心。其次，新店與台北市僅一橋之隔，交通便利，房價卻比台北市親民了不少，因此新店也是許多雙北通勤族、首購族及換屋族的購屋首選。

同時，新店擁有成熟商圈、完善生活配套，以及豐富的綠地資源，兼具便利性與宜居性，居住品質毋庸置疑。在房市修正階段，這類以自住需求為主，又具備長期發展潛力的區域，往往能展現更佳的抗跌保值性，也讓新店得以維持相對穩健的市場表現。