鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-30 19:14

為協助計程車駕駛降低營運成本，減輕油料支出負擔，交通部自今 (2026) 年 5 月推動計程車油價折讓補貼措施，每輛補貼 6,000 元，並於 6 月 16 日再加碼補貼至每輛最高 1.5 萬元。交通部公路局今 (30) 表示，本次油價折讓補貼措施，申請期限將至 8 月 31 日截止，目前尚約有 5,500 輛計程車未辦理登記，主要集中於雙北地區計程車行，

計程車油價補貼申請至8月底，尚有5,500輛小黃未辦理登記。(鉅亨網資料照)

經交通部公路局統計，截至昨 (28) 日止，已有約 94% 車輛完成登記 (約 8.3 萬輛），累計補貼金額超過 1.6 億元，申請情形踴躍。

‌



因今年中東戰爭開打後，油價持續上揚，交通部為協助駕駛降低營運成本，減輕油料支出負擔，5 月起，針對國內計程車進行補貼油價折讓，從原先每輛補貼新台幣 6,000 元，於 6 月 16 日再加碼補貼至每輛最高 1.5 萬元，補助方式為每公升折抵 5 元，補助額度可使用至今年底為止。